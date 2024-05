Il gruppo Sella chiude il primo trimestre 2024 con risultati molto positivi nel risparmio gestito. E un contributo fondamentale in tal senso è arrivato dal private banking. Vediamo tutto nell’analisi sui dati comunicati dalla società quest’oggi.

I numeri di Sella

In particolare, la raccolta globale di Sella ha superato la soglia dei 59 miliardi di euro (+4,8% rispetto a fine 2023, +17,1% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno), di cui 25,1 miliardi di euro in risparmio gestito e consulenza (+6,2% da inizio anno) con un’incidenza sul totale della raccolta pari al 42,4%. Molto positivi sia il dato della raccolta netta globale del periodo, pari a 1,7 miliardi di euro, sia la componente di risparmio gestito e consulenza, in crescita di 879 milioni da inizio anno.

I risultati della consulenza

Al raggiungimento di tali risultati ha contribuito in modo netto Banca Patrimoni Sella & C., la banca del Gruppo specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, che ha chiuso il primo trimestre con asset under management pari a 23,8 miliardi di euro, in crescita del 7,3% rispetto a fine 2023. La raccolta netta è stata pari a 1,1 miliardi di euro, di cui 646 milioni di euro relativi alla componente in risparmio gestito e consulenza. Molto positivi anche i risultati di Banca Sella che nel primo trimestre ha registrato una raccolta globale di 36,5 miliardi di euro, in crescita del 3,1% (+12,6% a/a), con una raccolta netta globale di periodo positiva per 0,6 miliardi di euro, di cui 271 milioni relativi alla componente in risparmio gestito e consulenza.

L’organizzazione del private

Nel gruppo Sella le attività di private banking sono svolte da Banca Patrimoni Sella & C. e dalla unit Wealth & Business Advisory di Banca Sella, che complessivamente contano 740 professionisti, presenti su tutto il territorio nazionale attraverso 87 succursali e uffici di private banking dedicati, e con un portafoglio medio di 47,3 milioni di euro.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo trimestre di quest’anno, a testimonianza dell’importante lavoro svolto dai nostri banker e della fiducia accordataci dai clienti – ha commentato Alessandro Marchesin, Head of Wealth & Asset Management del gruppo Sella – Un risultato, questo, che ci permette di rafforzare la nostra posizione nell’ambito del wealth e dell’asset management e di proseguire per il resto del 2024 nello sviluppo di nuove soluzioni di investimento, puntando sulle nostre competenze distintive”.