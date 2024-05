Hotel a Milano, la classifica dei più cari

Capitale della moda, del design, della finanza e dell’industria, Milano è oggi una delle mete più visitate dai turisti, con ben 8 milioni e mezzo di visitatori che nel 2023 hanno affollato gli oltre 400 hotel presenti. E i prezzi schizzano. La tariffa media giornaliera calcolata su camera doppia con colazione inclusa segna un +17,3% sul 2022, raggiungendo quota 155,37 euro a notte, dietro solo a Venezia ( 200,86 euro nel 2022).

I numeri sono quelli da un’analisi del data center dell‘agenzia AlbergatorePro, riportata dall’Ansa, secondo cui i modelli previsionali prospettano un 2024 di ulteriore crescita. Pernottare in una stanza a Milano, con colazione inclusa, costa 163,14 euro, 144,19 euro invece a Firenze (+8,9%), 136,54 euro a Roma (+11%), 99,14 euro a Bologna (+16,9%) e 96,63 euro a Napoli (+12,4%).

Hotel di Lusso a Milano: i dieci 5 stelle con il prezzo medio più alto della città

E nel segmento lusso, i prezzi non si arrestano. Secondo l’analisi, la tariffa giornaliera più economica disponibile supera mediamente i 1.000 euro per notte, con picchi fino a oltre 1.700, in dieci strutture. Ecco nel dettaglio i 10 hotel a cinque stelle più cari di Milano.

Bulgari Hotel

Il Bulgari Hotel è un rifugio di lusso che promuove una sensazione di esclusività e privacy, con design minimalista e i materiali di pregio attirano un pubblico alla ricerca di eleganza sobria e raffinata. Prezzo oltre i 1700 euro a notte.

Four Seasons Hotel

Il Four Seasons combina storia e lusso moderno, con camere che riflettono un equilibrio tra comfort antico e design contemporaneo.

Situato nel cuore del Quadrilatero della Moda, l’hotel si posiziona come una destinazione per chi cerca una fuga lussuosa nel cuore pulsante della moda milanese. Prezzo tra i 1500 e 1700 euro.

Armani Hotel

Con la sua posizione nel prestigioso quartiere di Via Manzoni, l’Armani Hotel si posiziona per attrarre una clientela fashion-forward. Prezzo tra i 1500 e i 1700 euro a notte.

Mandarin Oriental

A pochi passi dal teatro alla Scala, il Mandarin Oriental offre un’esperienza che fonde l’ospitalità orientale con il glamour milanese. Prezzo tra 1500 e 1700 euro a notte.

Park Hyatt

Situato vicino al Duomo, il Park Hyatt si distingue per le spaziose camere e per un’offerta culinaria di alto livello.Prezzo tra 1300 e 1500 euro

Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa

Dotato di un grandioso design e una spa di lusso, offrendo trattamenti esclusivi, situato nel quartiere artistico di Brera, Palazzo Parigi attrae chi cerca cultura e relax. Prezzo tra 1300 e 1500 euro a notte.

Palazzo Cordusio Gran Melia

Situato nel cuore di Milano, l’hotel è una porta d’accesso al ricco patrimonio culturale della città. Contribuisce alla rinascita di Piazza Cordusio e offre una cucina italiana e internazionale, con una vista panoramica a 360 gradi su Milano. Prezzo tra 1300 e 1500 euro a notte.

Grand Hotel et de Milan

Vicino al teatro alla Scala, il Grand Hotel si posiziona come un ritorno all’epoca dorata milanese, attrattivo per chi apprezza la storia e la cultura. Prezzo tra 1000 e 1300 euro a notte

Principe di Savoia

Conosciuto per il suo approccio tradizionale al lusso, il Principe di Savoia offre una combinazione di charme storico e moderni comfort. Prezzo circa 1000 euro a notte.

Excelsior Hotel Gallia

L’Excelsior Hotel Gallia è famoso per il suo design avanguardistico e le suite lussuose, situato vicino alla stazione centrale il che lo rende strategico per incontri di affari e conferenze internazionali. Prezzo 1000 euro a notte.