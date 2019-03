Mentre gli Usa sono impegnati nei colloqui con la Cina per arrivare ad un accordo che ponga fine alla guerra commerciale, l’Italia stringe accordi con Pechino. Oggi il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio è negli States e rassicura Trump.

L’accordo sulla Via della seta con la Cina non è un’alleanza geopolitica, ma un’occasione commerciale per le aziende italiane. E che il rischio era che venissimo scavalcati da altri paesi. L’Italia lavorerà per favorire un’accelerazione nei negoziati commerciali tra Ue e Usa.