Il crollo inaspettato dell’exchange di criptovalute FTX ha avuto un forte impatto negativo sull’intero mercato degli asset digitali. In poco tempo, FTX è passato dall’essere uno dei più grandi exchange di criptovalute al fallimento.

La debacle di FTX si è diffusa, spingendo gli investitori in criptovalute a scaricare le valute digitali e ad abbandonare altre piattaforme crittografiche come per esempio Genesis e BlockFi. Quest’ultima ha anche dichiarato recentemente la bancarotta sulla scia del fallimento di FTX.

Abbiamo intervistato Curtis Ting, senior managing director of global operations di Kraken, il terzo più grande exchange di criptovalute al mondo, per fare il punto sulle prospettive per il settore, la possibile regolamentazione del settore e gli effetti negativi di lungo termine dalla bancarotta di FTX. Da noi interpellato sulla recente notizia relativa al taglio del 30% della forza lavoro globale di Kraken, Ting ha rifiutato di commentare in proposito.

Il crollo di FTX ha avuto un importante effetto domino sull’intero settore. Abbiamo toccato il fondo, in termini di valutazione delle criptovalute? Lei è preoccupato per l’impatto di lungo termine sulla fiducia degli investitori?

L’insolvenza di FTX è senza dubbio una grave battuta d’arresto per l’adozione delle criptovalute. I timori di contagio non sono mai stati così alti come adesso e questo mina la fiducia nel settore in generale. Detto questo, non sono eccessivamente preoccupato per l’impatto a lungo termine che questi eventi avranno sulla fiducia degli investitori nelle criptovalute. In effetti, semmai, questo evidenzia esattamente il motivo per cui è così importante lottare per un ecosistema finanziario decentralizzato senza fiducia e senza autorizzazione.

Comprensibilmente, lo scorso mese è stato un periodo di trading volatile per tutti gli exchange centralizzati, incluso Kraken. All’inizio di questo mese abbiamo assistito a un aumento delle iscrizioni di nuovi clienti, nonché a un aumento dei prelievi da quelli che prevediamo saranno cold storage wallet (un hardware di archiviazione per le criptovalute, ndr). Questo è qualcosa che accogliamo favorevolmente anche perché abbiamo sempre suggerito ai nostri clienti di conservare le proprie risorse digitali in un portafoglio hardware, se si sentono a proprio agio nell’usare l’autocustodia, a meno che non stiano negoziando attivamente con queste risorse.

Kraken è tra le prime borse di criptovalute a pubblicare Proof of Reserves, comprese le passività, come parte degli audit. Crede che questo tipo di pratiche possa ripristinare la fiducia degli investitori nelle piattaforme crittografiche? I vostri clienti hanno ricevuto il messaggio?

La Proof of Reserves (PoR) sarà una prima componente vitale per riconquistare la perdita di fiducia nell’ecosistema crittografico. Tuttavia, non è solo una pallottola d’argento e può avere un impatto solo quanto la robustezza degli audit PoR condotti da scambi centralizzati. Ad esempio, un elenco generale di indirizzi di portafogli senza firme crittografiche che dimostrano che un custode mantiene il controllo dei portafogli non deve assolutamente essere confuso con un audit Proof of Reserves. Uno dimostra una prova verificabile che i saldi sono detenuti e supportati da beni reali, l’altro no.

Kraken è stato davvero il primo exchange a impegnarsi e sottoporsi a regolari audit Proof of Reserves. Questi audit sono condotti da un’importante società di contabilità esterna che esamina i saldi dei nostri portafogli rispetto alle passività e conferma che disponiamo di riserve sufficienti negli asset supportati per soddisfare i prelievi. Questo è fondamentale in quanto un elenco di attività senza passività corrispondenti da parte del depositario è altrettanto privo di significato in quanto il depositario potrebbe non essere in grado di soddisfare i prelievi del cliente se richiesto. Kraken ha una funzione che consente ai nostri clienti di verificare autonomamente che i loro saldi siano conservati nel portafoglio di Kraken nei giorni in cui è avvenuta un’istantanea (snapshot), e ci impegniamo anche ad aumentare la frequenza e la portata dei nostri audit Proof of Reserves nel prossimo futuro. Credo che Proof of Reserve dovrebbe essere la posta in gioco per qualsiasi scambio centralizzato che cerchi di offrire una via per l’ecosistema crittografico. Questo perché fornisce un livello di trasparenza radicalmente migliorato, di gran lunga superiore al sistema finanziario tradizionale, e ritiene responsabile l’entità che alla fine può incoraggiare l’adozione delle criptovalute.

Qual è il vostro parere sulla proposta europea di regolamentazione europea, nota come MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation)?

Siamo ottimisti sul MiCA e stiamo monitorando attentamente i progressi per vedere come verrà implementata la versione finale. Siamo prevalentemente ottimisti perché la legislazione non può correre prima che sia a suo agio nel camminare. Offre un margine sufficiente per proteggere i consumatori pur incoraggiando l’innovazione nel settore delle criptovalute. Ciò è positivo per consentire al settore di crescere riconoscendo anche che c’è spazio per concentrarsi su alcune tecnologie e servizi emergenti, come le applicazioni De-Fi, in futuro. Garantire una transizione senza intoppi con interruzioni limitate sarà fondamentale sia per le società crittografiche con sede nell’Ue che per i loro clienti mentre passiamo a un nuovo quadro.

Crede che dopo l’accaduto con FTX e non solo, il settore delle criptovalute potrebbe essere in grado di andare avanti senza regolamentazione? E d’altra parte, pensa che potrebbe “sopravvivere” alla regolamentazione?

La storia suggerisce che le autorità di regolamentazione e i legislatori rispondono prontamente alle crisi di alto profilo. L’Unione europea ha compiuto costanti progressi negli ultimi anni verso un solido quadro normativo e dispone già di solide barriere che proteggono le persone da attività fraudolente.

È importante riconoscere durante questo periodo di incertezza che ci sono alcuni attori conformi all’interno dell’ecosistema crittografico. Qualsiasi risposta normativa dovrebbe quindi essere misurata per garantire che l’innovazione delle criptovalute non diventi una vittima di alcuna reazione istintiva. Questo perché il perdente finale di qualsiasi regolamentazione pesante sono gli stessi investitori.