Signature Bank chiude dopo il fallimento di Silicon Valley Bank. Cosa sta succedendo

Settore bancario sotto shock. Dopo che una delle banche più importanti nel mondo delle startup tecnologiche, la Silicon Valley Bank, che era in difficoltà, è crollata venerdì, costringendo il governo federale statunitense a intervenire, tocca ad un’altra.

Si tratta della Signature Bank di San Francisco chiusa per “rischio sistemico” come hanno sostenuto le autorità. La Signature Bank aveva 40 filiali in tutto il Paese (New York, California, Connecticut, North Carolina e Nevada). Per proteggere i depositanti, la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corp, ha trasferito tutti i depositi e sostanzialmente tutte le attività della Signature Bank alla Signature Bridge Bank, N.A., una banca a servizio completo che sarà gestita dalla FDIC mentre commercializza l’istituto a potenziali offerenti.

“I depositanti e i mutuatari diventeranno automaticamente clienti della Signature Bridge Bank, N.A. e continueranno ad avere un servizio clienti ininterrotto e l’accesso ai loro fondi tramite bancomat, carte di debito e assegni con le stesse modalità di prima. Gli assegni ufficiali della Signature Bank continueranno ad essere pagati”.

Al 31 dicembre 2022 la Signature Bank aveva un patrimonio totale di 110,4 miliardi di dollari e depositi totali per 82,6 miliardi di dollari.

Il fallimento di Signature Bank

Il fallimento della Signature è il terzo più grande nella storia degli Stati Uniti e arriva appena 48 ore dopo il crollo della Silicon Valley Bank. I depositanti della banca con sede a New York avranno accesso al loro denaro in base a “un’eccezione di rischio sistemico simile” a quella che consentirà ai clienti della Silicon Valley Bank di ottenere i loro soldi come hanno dichiarato in un comunicato congiunto il Dipartimento del Tesoro, la Federal Reserve e la Federal Insurance Deposit Corp. “Tutti i depositanti di questo istituto saranno risarciti”, hanno dichiarato le autorità di regolamentazione. “Come nel caso della risoluzione della Silicon Valley Bank, nessuna perdita sarà sostenuta dal contribuente”.

La decisione di mettere Signature Bank in amministrazione controllata è stata una sorpresa per i suoi dirigenti, che l’hanno scoperta poco prima dell’annuncio pubblico, ha detto una persona che ha familiarità con le operazioni della società. La banca ha dovuto affrontare un fiume di deflussi di depositi venerdì, ma la situazione si è stabilizzata domenica, ha detto la fonte anonima. Un rappresentante della Signature Bank ha rifiutato di commentare.

La preoccupazione per lo stato di salute di altre banche più piccole, focalizzate sulle comunità di venture capital e startup, sta spingendo le autorità di regolamentazione a prendere in considerazione misure straordinarie per proteggere le istituzioni finanziarie e i loro depositanti.

Il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York è in “stretto contatto con tutte le entità regolamentate alla luce degli eventi di mercato, monitorando le tendenze del mercato e collaborando strettamente con gli altri regolatori statali e federali per proteggere i consumatori, assicurare la salute delle entità da noi regolamentate e preservare la stabilità del sistema finanziario globale”, ha detto il sovrintendente Adrienne A. Harris nella dichiarazione della sua agenzia.

La Signature Bank è finita sotto i riflettori con il crollo dell’exchange di criptovalute FTX alla fine dello scorso anno. FTX aveva conti presso la Signature Bank, che secondo la società rappresentavano meno dello 0,1% dei suoi depositi complessivi. A dicembre, dopo il fallimento di FTX, Signature ha dichiarato di aver pianificato di eliminare fino a 10 miliardi di dollari di depositi dai clienti di asset digitali. Questo porterebbe i depositi legati alle criptovalute a circa il 15-20% del totale, e la banca ha dichiarato di voler limitare la quota di depositi provenienti da ogni singolo cliente di asset digitali. Silvergate Capital Corp., un’altra banca colpita duramente dall’implosione di FTX che ha trascorso le ultime settimane bombardata da venditori allo scoperto, abbandonata dai depositanti ed evitata dai partner commerciali, ha dichiarato la scorsa settimana che avrebbe chiuso i battenti, pochi giorni prima del fallimento della Silicon Valley Bank.

Le due banche bitcoin-friendly chiudono: cosa succede

A lungo termine, la chiusura della triade bancaria di criptovalute potrebbe creare problemi al bitcoin, la più grande criptovaluta al mondo, con un valore di mercato di 422 miliardi di dollari.

Silvergate Exchange Network (SEN) e Signet di Signature erano piattaforme di pagamento in tempo reale che i clienti delle criptovalute consideravano fondamentali. Entrambe consentivano ai clienti commerciali di effettuare pagamenti 24 ore su 24, sette giorni su sette, attraverso i rispettivi servizi di regolamento istantaneo.

Sulla Cnbc, Mike Bucella, investitore e dirigente di lunga data nel settore delle criptovalute, sostiene che molti operatori del settore si stanno orientando verso Mercury e Axos, altre due banche che si rivolgono alle startup. Nel frattempo, Circle ha già dichiarato pubblicamente di voler trasferire le proprie attività a BNY Mellon. “A breve termine, il settore bancario delle criptovalute in Nord America sarà un posto difficile”, ha detto Bucella. “Tuttavia, c’è una lunga coda di banche sfidanti che potrebbero prendere il sopravvento”.

La reazione dei mercati

I mercati azionari europei hanno iniziato la nuova settimana in modo molto debole, mentre le turbolenze iniziate la scorsa settimana continuano ad attanagliare i mercati. Questo nonostante le autorità di regolamentazione statunitensi abbiano protetto i depositi della Silicon Valley Bank e abbiano cercato di sostenere il sistema finanziario.

L’indice FTSE 100 è crollato di 153 punti, pari al 2%, a 7595 punti. È il livello più basso dalla prima settimana di gennaio e circa il 6% in meno rispetto ai massimi storici del mese scorso. L’indice bancario europeo STOXX è sceso del 5%, dopo aver ceduto il 3,78% venerdì scorso, e si avvia a registrare il più grande calo in due giorni da quando la Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

In Europa, l’indice azionario tedesco DAX ha perso il 2,9%, mentre il FTSE MIB è crollato del 4,7%.

I futures legati allo S&P 500 sono scesi cancellando i guadagni precedenti, mentre gli operatori valutavano un piano per garantire tutti i depositanti della fallita Silicon Valley Bank e rendere disponibili ulteriori finanziamenti per altre banche. I futures legati all’indice generale hanno perso lo 0,3%, mentre quelli del Nasdaq-100 hanno ceduto lo 0,1%. I futures legati al Dow Jones Industrial Average sono scesi di 221 punti, pari allo 0,7%.

I titoli bancari sono sotto pressione, con J.P. Morgan Chase e Citigroup in calo. Le banche regionali sono scese ancora di più, guidate da un calo del 60% della First Republic.