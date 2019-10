Salone dei Pagamenti in programma il 6,7 e 8 novembre a Milano

Tutto pronto per la quarta edizione del Salone dei Pagamenti, in programma il 6,7 e 8 novembre 2019 presso il MiCo di Milano, il più importante appuntamento italiano sulle tecnologie e i sistemi di pagamento, promosso dall’ABI in collaborazione con Feduf-Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, CBI, Consorzio ABI Lab e organizzato da ABIServizi.

Le aree tematiche del Salone

Il Salone dei Pagamenti – a ingresso gratuito per il pubblico – anche per l’edizione 2019 prevede una vasta area espositiva, dove si potranno incontrare le aziende protagoniste dell’innovazione e fare esperienza diretta delle novità, e una ricchissima serie di sessioni e workshop, che daranno spazio alle voci più significative della trasformazione digitale in atto.

Grazie alla collaborazione con Fintech District, il Salone sarà un palcoscenico privilegiato per le startup innovative più interessanti a livello italiano e internazionale, che durante i tre giorni di evento avranno spazi e occasioni dedicate per raccontarsi al pubblico, ma anche a potenziali aziende partner e alla platea degli investitori.

Nove le Aree tematiche che tracciano il filo narrativo del Salone 2019: