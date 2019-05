Mercati, tensioni dazi e Italia: Spread risale a quota 290

Da un lato l’escalation della guerra commerciale, dall’altra i timori per la sostenibilità dei conti pubblici italiani: sono i due fattori che gravano principalmente sulle contrattazioni di Borsa quest’oggi. I cali vanificano il rimbalzo di ieri e estendono le perdite settimanali. L’ultimatum di Donald Trump a Londra con tanto di imminente imposizione di dazi Usa al Messico e le minacce di Matteo Salvini alla compagine alleata di governo, il MoVimento 5 Stelle, stanno innervosendo gli investitori sui mercati.

Forte del successo elettorale alle europee di domenica scorsa, il vice premier e leader della Lega si dice pronto a staccare la spina al governo italiano se il M5S non appoggerà la sua idea di manovra fiscale che include anche un progetto di flat tax ambizioso. Salvini sta approfittando dei malumori interni al MoVimento 5 Stelle, con teme si torni alle urne a settembre. Il ministro dell’Interno “pigliatutto” sta di conseguenza alzando l’asticella delle pretese. Alla Lega si dice che potrebbe andare anche il ministro dell’Economia.

Lo Spread di rendimento tra Btp e Bund decennali risale a 290 punti base a causa dell’incertezza. Eppure, si andasse al voto anticipato, in realtà i mercati potrebbero reagire positivamente in caso di alleanza tra le forze di destra, che consegnerebbe una maggioranza teoricamente più coerente e un paese più governabile. Al momento però non sembra che Salvini abbia tanto da guadagnare visto che l’esperienza di governo giallo verde sta giovando incredibilmente al suo partito in termini di indici di gradimento.

Sul listino delle blue chip Ftse Mib, nel giorno in cui dovrebbe arrivare la risposta ai rilievi della Commissione Ue da parte dell’esecutivo, si fanno particolarmente pesanti i cali di FCAFCA, Saipem, Tenaris e Pirelli. L’Istat ha poi comunicato il dato definitivo sul Pil del primo trimestre.

Il risultato è stato inferiore al consensus che era per una variazione su base trimestrale del +0,2%. Insomma, l’Italia è uscita dalla recessione tecnica nel 2019, ma la crescita rimane particolarmente stagnante. Stando alle cifre dell’Istat nei primi tre mesi dell’anno il Pil si è espanso dello 0,1% rispetto all’ultimo trimestre del 2018, tuttavia è calato dello 0,1% rispetto all’anno prima.