Def, Tria: “manovra toccherà anche lato spese”

Mentre il governo è impegnato sul Def, il documento che dovrebbe contenere le previsioni e gli interventi di politica economica dei prossimi mesi, arriva l’ennesima previsione negativa sulla crescita del Pil per l’anno in corso. Questa volta è il Fondo monetario internazionale ad esprimersi, tagliando la stima dello scorso gennaio di cinque decimali a +0,1%. Invariata, invece la previsione di una crescita dello 0,9% nel 2020.

In queste ore il dibattito fra i due partiti di governo si sta concentrando sulla flat tax, provvedimento di marca leghista che il vicepremier Matteo Salvini vorrebbe rispettare nella sua essenza: disponendo un’aliquota che sia unica, e – per definizione – “non progressiva”. Il M5s, al contrario, punterebbe alla formulazione contenuta nel contratto di governo, che prevede una riduzione del numero delle aliquote a tre (attualmente sono cinque).

Nel mezzo dei due fuochi resta il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. In un’intervista rilasciata a Repubblica, il titolare di Via XX Settembre ha espresso posizioni nette sulla questione, venendo meno alla consueta moderazione:

I conti, inoltre, risentiranno dei nuovi criteri di calcolo del rapporto debito/Pil, che includeranno nella componente del debito delle amministrazioni pubbliche anche quelli relativi alla Rete ferroviaria italiana, Ferrovie Nord e ad alcune amministrazioni regionali. Questa revisione, secondo calcoli Bankitalia, è già “costata” un decimale di debito/Pil in più per quanto riguarda il 2018.

In merito al rallentamento della crescita italiana Tria aveva affermato:

“I Paesi più colpiti in Europa, sono le due principali potenze manifatturiere, ossia Germania e Italia… ma la differenza tra il nostro Paese e loro si mantiene costante”. La recessione degli ultimi mesi, poi, non può essere attribuita alle misure del governo: “Qualunque cosa si possa pensare della legge di bilancio per il 2019, compreso il reddito di cittadinanza e quota 100, questa non ha ovviamente ancora dato i suoi effetti. Bisognerà aspettare la seconda metà dell’anno per vederne qualcuno, così come per vedere gli effetti delle misure urgenti per la crescita che spero siano approvate questa settimana”, ha detto Tria.