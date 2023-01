Criptovalute, quali sono i 10 principali exchange?

Il 2022 sarà ricordato come l’anno più tumultuoso nella storia dell’industria delle criptovalute. Oltre al crollo dei prezzi queste ultime, ci sono stati numerosi licenziamenti e molteplici fallimenti nel settore. I mercati cripto sono uno dei segmenti più importanti per il settore e le variazioni del volume degli scambi e della quota di mercato sono la manifestazione più diretta dell’ascesa e della caduta del settore.

Dopo una ricerca sul settore, la società di valutazione e ricerca di criptovalute TokenInsight ha stilato la lista dei primi 10 exchange centralizzati e decentralizzati, sperando di ottenere un quadro chiaro dei cambiamenti nel corso dell’anno e della concorrenza nel mercato degli scambi attraverso i cambiamenti dei dati.

Secondo la società di ricerca nel 2022, il volume totale degli scambi dei primi 10 exchange centralizzati (spot e derivati) ha raggiunto i 40.867 trilioni di dollari, in calo di oltre il 50% rispetto al 2021. I tre picchi principali sono stati nei mesi di maggio, giugno e novembre.

Il picco di volume giornaliero più alto si è verificato il 12 maggio 2022, quando Terra LUNA è crollata ed è scesa da $ 80 a pochi centesimi, raggiungendo $ 352,36 miliardi al giorno. In seguito alla caduta di Terra, Three Arrows Capital (3AC) , uno dei più importanti hedge fund di criptovalute fondato da Su Zhu e Kyle nel 2012, è fallito 35 giorni dopo (14 giugno) l’implosione di Luna. La liquidazione di 3AC non solo ha trascinato i prezzi di Bitcoin al ribasso del 15,8%, aumentando il volume totale degli scambi di mercato a $ 290 miliardi il 14 giugno, ma ha anche innescato un effetto domino sugli altri scambi come Blockchaincom, FTX, AAX e prestatori come Celsius , Genesis e BlockFi e il fallimento della società di intermediazione di asset digitali Voyager Digital.

Il terzo picco si è verificato il 9 novembre, quando il ceo di Binance Changpeng Zhao ha deciso di non salvare FTX, costringendo quest’ultima a sospendere i prelievi. Quel giorno il volume degli scambi giornalieri ha raggiunto oltre $ 317 miliardi (con circa $ 28 miliardi di volume in carta moneta FTX) e il prezzo di Bitcoin è sceso sotto $ 16.000. FTX ha poi dichiarato bancarotta nello stesso mese.

La top 10 degli exchange di criptovalute di TokenInsight

Secondo TokenInsight, l’elenco dei primi 10 è leggermente diverso dopo aver scomposto il volume degli scambi in spot (spot è un mercato aperto al pubblico, in cui gli asset vengono negoziati immediatamente. Un acquirente acquista un asset da un venditore, utilizzando una valuta fiat o un altro mezzo di scambio e la consegna dell’asset è spesso immediata) e derivati.

Le due borse di criptovalute Binance e OKX sono i primi 2 in ogni categoria. Bybit, KuCoin, Gate, Kraken e Bitfinex sono in entrambe le liste. Coinbase, Huobi e Crypto.com sono solo nella Top 10 Spot, mentre Bitget (ha beneficiato tanto in termini di quota di mercato dal crollo di FTX), BitMEX e Deribit sono solo nella top 10 dei derivati. TokenInsights specifica che i mercati dei derivati generano molto più volume rispetto ai mercati spot. Pertanto Bybit è al terzo posto nell’elenco combinato, mentre Coinbase si è classificato solo al settimo posto.