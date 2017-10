Usa: persi posti di lavoro per la prima volta in 7 anni

L’America ha inaspettatamente perso posti di lavoro nel mese di settembre, sorprendendo in negativo le aspettative di mercato che erano per la creazione di 100 mila impieghi. La perdita di 33 mila unità costituisce il primo calo in sette anni di tempo, variazione negativa che gli economisti e le autorità di Washington D.C. attribuiscono al cattivo tempo e ai disastri naturali.

Nei dati principali comunicati nel rapporto occupazionale governativo mensile sul settore non agricolo ci sono anche elementi positivi da segnalare, tuttavia. Il mese scorso il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2% scendendo dal 4,4%, mentre i salari hanno finalmente dato segni di vita. Gli uragani Harvey e Irma hanno fatto sentire il loro peso sui dati con 1,47 milioni di americani che non hanno potuto recarsi al lavoro a causa del maltempo.

Fatto sta che il mercato del lavoro degli Stati Uniti si trova oggi in uno stato di salute più pericolante di quanto non si pensasse prima. Sebbene i dati di settembre siano da analizzare nel loro contesto, le revisioni al ribasso dei dati di luglio e quelle al rialzo di agosto (a +138 mila da +189 mila e da 156 mila a 169 mila) non sono da minimizzare e comportano la creazione di 38mila posizioni di lavoro in meno di quanto riportato precedentemente. In pratica negli ultimi tre mesi in media sono stati creati soltanto 91 mila posti di lavoro.

Sui mercati il cross euro dollaro si è indebolito scendendo dello 0,33% (a 1,1672 dollari) dopo che prima dei dati scambiava invariato a $1,1711. In rialzo anche i rendimenti dei Treasuries decennali (al 2,38%). Il tasso a due anni sale di 2 punti base all’1,51%. Sul fronte positivo, i salari sono cresciuti del 2,9% su base annuale e anche il tasso di partecipazione alla forza lavoro è andato bene. Le chance che la Federal Reserve imponga un’altra stretta monetaria entro fine anno, con ogni probabilità a dicembre, rimangono elevate secondo le stime di mercato.