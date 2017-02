Mercati orfani di Wall Street. Citi: l’asset che farà +33% entro 2020

Mercati europei positivi, dopo gli acquisti che hanno interessato la maggior parte dei principali listini azionari asiatici. Oggi Wall Street rimarrà chiusa, in occasione della festività nazionale del President’s Day.

Dal fronte delle M&A, si mette in evidenza anche oggi Unilever, dopo la notizia dell’offerta di acquisizione arrivata dal colosso americano Kraft Heinz per 143 miliardi di dollari, immediatamente rifiutata. Il mercato aveva scommesso sul rilancio dell’offerta, ma Kraft avrebbe deciso di gettare la spugna, dopo che la rivale anglo-olandese ha affermato che non intravedere alcun guadagno di carattere finanziario o strategico per i suoi azionisti, da una combinazione eventuale degli asset. Secondo alcune fonti segnalate da Bloomberg, nelle trattative proseguite tra le controparti nel fine settimana, sarebbero stati 3G Capital e Berkshire Hathaway di Warren Buffett, alla base del no di Unilever a Kraft, rendendo una transazione amichevole impossibile.

A Piazza Affari, occhi puntati sulle indiscrezioni relative al risiko assicurativo Generali–Intesa SanPaolo, ma anche agli ultimi dettagli su come starebbe andando l’aumento di capitale di UniCredit. Focus sui movimenti dei titoli, quotati sul Ftse Mib .

Tornando ai mercati asiatici, il Nikkei 225 ha chiuso praticamente piatti. In Europa, in vista delle elezioni francesi, i bond dei debiti sovrani dei paesi periferici rimangono sotto stretta osservazione. Altro tema caldo è il ripresentarsi del rischio Grexit.

Sul fronte delle rischi geopolitici, si mettono in evidenza le previsioni degli analisti di Citi, secondo cui la crescita della domanda sostenuta dalla Cina consentirà ai prezzi globali del rame di segnare un balzo +33% entro il 2020.

