Elezioni, Italia ingovernabile: “Gentiloni a oltranza per fare riforme”

Meglio un governo ad interim che un governo di grande coalizione o uno guidato dal Movimento Cinque Stelle. La Banca statunitense Citigroup delinea in un report pubblicato lo scorso 4 settembre lo scenario politico ideale per l’Italia. In questo scenario, il Parlamento è paralizzato, senza maggioranza, e il Paese è guidato da un esecutivo ad interim: le riforme potrebbero così essere approvate con facilità e il mercato azionario potrebbe ripartire. “Cinicamente se nessuno sta governando, nessuno può lamentarsi per l’introduzione di riforme impopolari e tasse”, si legge nel rapporto.

Un Parlamento bloccato sarebbe meglio del ritorno a una legge elettorale che favorisca la nascita di coalizioni di governo. E meglio anche di un governo Cinque Stelle. Il loro problema sarebbe, secondo Citigroup, la mancanza di credibilità: il movimento non avrebbe candidati con competenze ed esperienza di governo.

D’altra parte, quale partito potrebbe realizzare le riforme strutturali dopo le elezioni (previste da Citigroup a febbraio)? Non Matteo Renzi, forte dentro al partito, ma con il partito che è probabilmente più debole rispetto all’elettorato e neanche Silvio Berlusconi, che secondo la banca, è più debole di quanto suggeriscano le proiezioni.

La situazione dell’Italia ancora non è buona. Il debito pubblico è troppo alto e le misure straordinarie della Bce volgono al termine. Il Pil reale è ancora inferiore del 2% rispetto al secondo trimestre del 2011, momento in cui si è toccato l’apice della crisi e il tasso di disoccupazione è più elevato rispetto al 2011. I rischi appaiono comunque ridotti rispetto allo scorso anno, quando l’Italia ha fronteggiato “una potenziale crisi bancaria e una controversa riforma istituzionale”, ma restano alti soprattutto perché molte sfide del passato sono ancora sul tavolo. Fra queste anche la revisione della legge elettorale.