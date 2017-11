Borse: lavoro Usa sorprende ancora, Piazza Affari al top del 2017

Il mercato del lavoro Usa sorprende ancora una volta in positivo e i mercati azionari festeggiano. In ottobre gli Stati Uniti hanno creato 235 mila posti di lavoro nel settore privato, più delle attese del consensus, che erano per una variazione di +225.000 unità. Piazza Affari, che ieri dopo la pubblicazione del report occupazionale ha toccato i massimi dell’anno, tenta l’allungo. Sempre negli Stati Uniti il presidente Trump ha scelto Jerome Powell come successore di Janet Yellen a febbraio 2018: si tratta del candidato più colomba di tutti i nomi papabili, un centrista dalle posizioni attendiste quasi quanto la presidente uscente.

Questo sta aiutando le Borse mondiali e non solo americane ad estendere la lunghissima fase di rialzi mentre sta penalizzando un po’ il dollaro sul mercato valutario e sta influenzando in negativo anche l’andamento dei prezzi dell’obbligazionario. In Europa è stabile lo Spread tra Btp e Bund decennali, sceso molto nelle ultime sedute successive alla riunione di politica monetaria più accomodante del previsto della Bce in ottobre.

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.