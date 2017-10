Borse: salgono speranze riforma fiscale Usa, torna ‘reflation trade’

I titoli di Stato Usa scivolano, mentre il dollaro e le Borse accelerano dopo che il Senato americano ha approvato una risoluzione di bilancio per il 2018 che apre la strada a una riforma fiscale negli Stati Uniti. Non si sa ancora bene quale tipo di taglio alle tasse verrà apportato – il presidente Donald Trump e i suoi colleghi di governo promettono di abbassare la corporate tax al 20% e restringere la forchetta delle aliquote – ma i mercati iniziano a credere che la legge potrebbe vedere la luce. Questo ha alimentato gli acquisti su Borse e biglietto verde, un po’ come si era visto nel periodo successivo all’elezione del leader dei Repubblicani alle presidenziali di novembre 2016. È il ritorno del reflation trade: ossia si scommette su un balzo dell’inflazione.

Intanto in Europa salgono le tensioni tra Catalogna e governo spagnolo. Sabato in una riunione di emergenza convocata dal premier Mariano Rajoy l’esecutivo prenderà misure coercitive contro la regione secessionista, invocando l’articolo 155 della Costituzione. Rajoy è pronto ad adottare misure che costringeranno il governo catalano ad abbandonare poteri ed autonomia, lasciando che sia il governo di Madrid ad assumere il controllo dell’amministrazione regionale. Gli indipendentisti hanno lanciato un appello al popolo catalano, che il primo ottobre in un voto giudicato incostituzionale dalle autorità centrali si è espresso a grande maggioranza a favore della secessione, per prelevare i loro soldi dai conti delle banche CaixaBank e Banco Sabadell. Nelle ultime due settimane le due banche catalane hanno già subito una fuga di depositi da 9 miliardi.

