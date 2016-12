Borsa Milano la migliore d’Europa. Governo salva Mps

In una giornata che presenta rischi di volatilità per via della carenza di volumi e di scambi vista la giornata pre festiva, l’aggravarsi della crisi del settore bancario italiano sembra non avere un grande impatto sui mercati. Dopo che l’aumento di capitale di Mps il governo ha varato come da previsioni un provvedimento che tutela gli obbligazionisti del pubblico retail. Vista l’assenza di anchor investor disposti a farsi carico di un investimento a lungo termine nella terza banca d’Italia, che era già passata attraverso due rafforzamenti del patrimonio da 8 miliardi di euro complessivi negli ultimi anni, gli investitori si aspettavano che la ricapitalizzazione non andasse a buon fine.

Il capo di governo Paolo Gentiloni ha dichiarato che l’ombrello “rassicura i risparmiatori e il futuro di Mps”. Secondo le stime degli analisti di Equita SIM l’operazione di nazionalizzazione parziale farà salire il Tesoro al 62% della banca. Il piano di ricapitalizzazione precauzionale sarà “sufficiente a colmare i requisiti di capitale identificati con gli stress test” della Bce. Tuttavia l’operazione comporta la conversione forzata delle obbligazioni subordinate in azioni, il cosiddetto burden sharing. Il titolo oggi non scambia a Milano.

Dopo il calo di ieri di circa mezzo punto percentuale Piazza Affari prova a rifarsi. Sono pochi i titoli negativi. Negli ultimi dodici mesi il listino Ftse MIB ha perso il 10,9%, ma la seconda parte dell’anno è stata positiva come dimostra il +6% degli ultimi sei mesi e il balzo del 15% del solo ultimo mese, grazie anche all’effetto Trump. Malgrado i dati macro positivi ieri Wall Street non è riuscita a chiudere con i rialzi necessari al Dow Jones per conquistare la vetta storica dei 20 mila punti e il dollaro si è indebolito sull’euro. L’oro è positivo mentre il petrolio scende di quota.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.