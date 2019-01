VanEck: “Gli investitori in bitcoin migrano verso l’oro”

Durante il 2017 la rincorsa del prezzo del bitcoin, che chiuse in rialzo del 1.400% rispetto all’anno precedente, convinse molti investitori nell’oro fisico ad aprire posizioni nel cosiddetto oro digitale.

Oggi invece assistiamo a un movimento di segno contrario, almeno secondo il parere di Jan VanEck, CEO di VanEck Associates. La società responsabile di alcuni degli ETF sull’oro più popolari al mondo ha congelato mercoledì scorso la richiesta di approvazione da parte della SEC di un ETF sul bitcoin. La causa è stato lo shutdown del governo negli Stati Uniti.

“Nel 2017 la domanda di bitcoin aveva superato quella dell’oro. Curiosamente, abbiamo appena intervistato 4.000 investitori in bitcoin, e il loro principale investimento per il 2019 è stato in oro. Pertanto l’oro ha prima perso dal bitcoin, e ora sta avvenendo il contrario“, ha dichiarato la scorsa settimana VanEck in un’intervista all’emittente CNBC.