Trump interviene sui social e invita i miliziani a tornare a casa

In un video messaggio diffuso attraverso i social network il presidente uscente Donald Trump invita i manifestanti a tornare a casa dopo gli scontri che sono avvenuti nel pomeriggio a Washington.

“Andate a casa in maniera pacifica” ha ribadito Trump rimarcando il fatto che le elezioni Usa di novembre sono state rubate.

Nonostante l’invito di Trump altri miliziani stanno arrivando nei pressi del Congresso a Washington mentre secondo quanto riportato dai media Usa i manifestanti sarebbero intenzionati a presidiare ulteriormente il Parlamento.

Il messaggio di Trump segue di poco quello del presidente designato Joe Biden secondo il quale “Le scene che stiamo vedendo sono insurrezione. Non riflettono, non rappresentano la vera America ciò che siamo, ma rappresentano gruppo di estremisti e questo non è altro che disordine, caos e deve finire adesso.”

Biden ha poi chiesto che tutto finisca al più presto “Faccio appello a Trump deve onorare il suo giuramento e chiedere che questo assedio finisca adesso.”

Inoltre il presidente designato ha chiarito “Entrare nel Senato degli Stati Uniti e minacciare le persone che lavorano lì è insurrezione le persone sono scioccate e tristi ora il nostro Paese è piombato nelle tenebre. Abbiamo avuto guerre e momenti difficili ma dobbiamo costruire e rispettare la democrazia e lo stato di diritto ma anche la semplice dignità senza incitare al caos. L’America ha sempre rappresentato il rispetto e la dignità.”