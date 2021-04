Tesla, record di vendite nei primi 3 mesi del 2021

Tesla continua a macinare record su record. Dopo quelli conseguiti sul Nasdaq, dove negli ultimi 12 mesi la società californiana ha registrato un rialzo del 587%, raggiungendo una capitalizzazione di 640 miliardi di dollari, adesso ha messo a segno un trimestre da record per quanto riguarda il numero di veicoli consegnati.



Secondo quanto reso noto dalla società fondata dal visionario Elon Musk nel corso dei primi tre mesi del 2021 sono state consegnate 184.800 automobili, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Per Tesla si tratta di un nuovo risultato storico: i dati del primo trimestre hanno superato il precedente record di 180.570 veicoli consegnati nel quarto trimestre 2020.

La società di Palo Alto ha battuto anche le attese degli analisti che avevano stimato vendite per “sole” 168 mila unità.

Tesla, i modelli più venduti nel 2021

A sostenere le vendite hanno contribuito la media Model 3 e il suv Model Y, consegnate in circa 182.780 unità. Le vendite della berlina Model S e del suv Model X sono state appena 2.020.

La nota della società ha precisato che “questi risultati sono stati ottenuti grazie al riscontro positivo ottenuto dalla Model Y in Cina. Anche la nuova Model S e la Model X sono state accolte eccezionalmente bene dopo il restyling”.

Le aspettative per l’intero 2021

Secondo quanto affermato nelle scorse settimane dal fondatore Elon Musk nel 2021 Tesla potrebbe raddoppiare le vendite registrate lo scorso anno raggiungendo quota 1 milioni di veicoli.

Per il futuro gli obiettivi di Tesla non sono meno ambiziosi di quelli già conseguiti: secondo Musk entro il 2030 la produzione dovrebbe raggiungere i 20 milioni di veicoli.

Risultati possibili grazie anche ai due impianti di produzione: uno nei pressi di Berlino, in Germania, che sarà capace di fabbricare fino a 500 mila pezzi l’anno, e uno a Austin, in Texas (si aggiunge a quello di Fremont, in California), dove verranno sfornati il pick-up Cybertruck e il camion Semi.