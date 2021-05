Telegram contro Apple: avere un iPhone ti rende uno schiavo digitale

Duro attacco da parte di Pavel Durov, patron di Telegram contro Apple. Il tutto è partito dopo un articolo del New York Times, nel quale la società di Cupertino veniva sospettata di esser coinvolta nella sorveglianza e censura su larga scala per volere della Cina.

Apple avrebbe sacrificato la privacy degli utenti in nome dei profitti visto che per poter operare in Cina deve rispettare le leggi locali, tra cui quelle che impongono di conservare i dati nei data center situati in Cina, di consentire l’accesso alle autorità cinesi e di eliminare dallo store le app non approvate dal governo.

Apple, le accuse del patron di Telegram

Da qui l’imprenditore russo non le ha certo mandate a dire all’indirizzo di Cupertino dichiarando che: “possedere un iPhone ti rende uno schiavo digitale”.

“Apple è sicuramente un’azienda molto efficiente per ciò che riguarda il suo business model. Si basa tutto sulla vendita di prodotti con un prezzo eccessivo, un hardware obsoleto e un ecosistema che tiene in manette i suoi utenti. Non c’è da stupirsi che l’approccio totalitario di Apple sia così apprezzato dal Partito Comunista Cinese che, grazie ad Apple, ora ha il controllo completo sulle app e sui dati di tutti i suoi cittadini che si affidano agli iPhone.

Secondo il fondatore di Telegram, la casa di Cupertino è apprezzata dal governo comunista cinese perché hanno lo stesso approccio totalitario e grazie ad Apple la Cina ha il controllo dei dati di tutti gli utenti che utilizzano iPhone. Non è la prima volta che Durov critica il colosso fondato da Steve Jobs e oggi guidato da Tim Cook.

In particolare Durov aveva più volte criticato il “business model” di Apple, in particolare l’obbligo di pagare una commissione del 30% per gli acquisti in-app. A fine novembre 2020 aveva inoltre affermato che il nuovo iPhone 12 Pro è un “pezzo di hardware obsoleto” ma non solo.