Settimana di trimestrali: fari puntati sulle big italiane e europee

Una settimana piena quella appena aperta sul fronte finanziario. Per quanto riguarda la stagione delle trimestrali infatti, si entra nel pieno delle pubblicazioni in Europa ed in particolare in Italia, con la pubblicazione dei dati trimestrali di circa un terzo dei titoli quotati sul Ftse Mib come ricordano gli analisti di Mps Capital Service.

Nel dettaglio questa settimana si attende in Italia la pubblicazione delle trimestrali di:

In Ue è la volta delle trimestrali di Ryanair, Telefonica, Adidas, BMW, Brembo, Commerzbank, Deutesche Telekom, Siemens, Allianz e Credit Agricole. Ma non solo trimestrali.

In settimana gli operatori – ricordano da MPS Capital Serivce – attenderanno ulteriori informazioni sul tema commerciale dopo la cancellazione dell’incontro APEC da parte del Cile, in cui si sarebbero dovuti incontrare Trump e Xi per firmare la Fase 1.

Allo stesso tempo saranno pubblicati importanti dati macro e ci saranno interventi di diversi membri Fed, oltre al primo discorso ufficiale della nuova Presidente della BCE, Christine Lagarde.

Sul fronte dati macro, in Europa da monitorare soprattutto i dati in arrivo dalla Germania relativi alla produzione ed agli ordini industriali di settembre, mentre megli USA focus sarà sull’ISM non manifatturiero. Sul fronte Banche centrali, ci sarà la riunione della BoE, dell’Australia e della Polonia anche se gli operatori non si attendono un taglio dei tassi da nessuno dei tre.