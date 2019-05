Scontro M5S-Lega, spettro elezioni anticipate. Borsa e bond tengono

Si infittiscono le indiscrezioni stampa su possibili elezioni anticipate, dopo che le elezioni europee hanno incoronato la Lega come primo partito in Italia. Un’ipotesi che fa paura al Movimento 5 stelle, che sarebbe pronto a offrire alla Lega il ministero dell’Economia. Lo scrive oggi il quotidiano La Stampa in un retroscena senza fonti che indica, come date per le possibili elezioni, il 22 e il 29 settembre.

Secondo La Stampa, infatti, ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrebbe chiarito al premier Giuseppe Conte che le eventuali elezioni non dovranno impedire di approvare la manovra 2020.

“Votando entro fine mese (di settembre ndr) ci sarebbe qualche ragionevole chance di mettere in piedi un governo subito dopo i Morti. Di lì a fine anno resterebbe tempo sufficiente per approvare la manovra economica 2020”.

Per ora la notizia non sta pesando sui mercati con Piazza Affari, che si muove in territorio positivo, mentre lo spread BTp/Bund segna un netto calo a 280 punti base.

Sul fronte interno, è atteso oggi il voto della base del M5S sulla leadership di Luigi Di Maio, dopo la sconfitta elettorale che però non dovrebbe riservare sorprese di rilievo e dovrebbe portare a una conferma delle posizioni attuali mentre, sul mercato primario, c’e’ attesa per l’asta dei BTp che chiude la tre giorni di emissioni del Tesoro,

Parlando dei risultati delle elezioni europei e i suoi riflessi sul debito sovrano, ieri gli analisti di Moody’s hanno confermato che almeno per ora non ci sono conseguenze sul rating dei paesi dell’Ue anche se “le implicazioni” del voto europeo “per la politica nazionale potrebbero essere più rilevanti in Italia” che negli altri Paesi in quanto “il forte risultato della Lega aumenta il rischio di elezioni anticipate”. “Ci aspettiamo che l’incertezza politica resti alta nei prossimi mesi” anche se questo scenario “è incorporato nel nostro rating e outlook sul Paese”, si legge nel report.