UIF: calano le segnalazioni di operazioni sospette nel primo semestre

Per quanto riguarda il settore non finanziario, c’è stato un aumento delle segnalazioni da parte dei professionisti (+45,9%), principalmente da notai e CNN, e dagli operatori in valuta virtuale, le cui segnalazioni sono più che raddoppiate rispetto al primo semestre del 2023. Anche le comunicazioni della Pubblica Amministrazione sono aumentate notevolmente, passando da 154 nel primo semestre del 2023 a 756 nel primo semestre del 2024. In controtendenza, le segnalazioni dai prestatori di servizi di gioco sono diminuite del 25% e quelle dai soggetti che esercitano attività di custodia e trasporto di denaro contante o valori sono calate del 35,7%.