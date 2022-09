Sale la tensione sul fronte della guerra in Ucraina, dopo le ultime minacce del presidente russo Vladimir Putin. Anche la Cina, finora la più vicina alleata del Cremlino, sembra a questo punto volersi smarcare da quella che appare una situazione sempre più rischiosa in termini di possibili sviluppi del conflitto.

La tesa riunione del Consiglio di sicurezza alle Nazioni Unite, andata in scena ieri a New York, ha messo di fronte le diplomazie più importanti al mondo, e indicato un nuovo scenario: se gli Stati Uniti, attraverso il segretario di Stato Antony Blinken, hanno ribadito la linea dura nei confronti di Mosca, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha rilanciato il piano di “denazificazione” dell’Ucraina.

Ma in mezzo c’è stata la posizione di Pechino, che ha lanciato un messaggio chiaro: “La Cina non starà a guardare né aggiungerà benzina sul fuoco, continuando a svolgere il proprio ruolo a modo suo. Allo stesso tempo – si legge in una nota di Pechino – sosteniamo l’Ue e i principali Paesi europei a continuare a mediare e a fare ogni sforzo per la pace”.

Parole che si aggiungono a quelle del ministro degli Esteri Wang Yi che, incontrando l’omologo polacco Zbigniew Rau a margine dell’Assemblea dell’Onu di New York, ha detto che la situazione in Ucraina “mostra un trend in espansione e di lungo termine, con effetti di contagio negativi sempre più gravi che la parte cinese non vuole vedere: le priorità sono il cessate il fuoco e la fine della guerra”.

L’Europa pensa a nuove sanzioni

Nel frattempo l’Europa, secondo fonti stampa, starebbe considerando un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, tra cui il tetto al prezzo del petrolio. Ma anche “misure restrittive contro individui e entità ” coinvolte nell’invasione russa e “di una stretta sull’export delle tecnologie civile europee”. Resta da vedere se Bruxelles riuscirà a ottenere il necessario consenso, con l’Ungheria che ha già manifestato la propria contrarietà nelle settimane scorse a nuove sanzioni che riguardino l’energia. Sul tema, il portavoce della Commissione Eric Mamer non è sceso in dettagli limitandosi a sottolineare, in settori come il petrolio, la necessità di “coordinamento” con gli alleati.

Tensione alle stelle dopo le minacce di Putin