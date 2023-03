Riunione Bce marzo 2023, quando sarà e cosa aspettarsi

Si terrà il prossimo 16 marzo la nuova riunione della Bce dopo quella di febbraio in cui l’istituto di Francoforte ha alzato i tassi d’interesse di 50 punti base. Cosa farà nella prossima riunione?

Lo scorso 2 febbraio il Consiglio direttivo della Bce aveva precisato che la banca centrale “continuerà ad aumentare i tassi di interesse in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2% nel medio termine”. Inoltre, la Bce “prevede ulteriori incrementi”. In ogni caso, si legge ancora nella nota, anche in futuro le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione.

Cosa deciderà la Bce nella riunione di marzo

Nelle minute dell’ultima riunione si legge che “il Consiglio direttivo dovrebbe mantenere la rotta aumentando significativamente i tassi di interesse a un ritmo costante e mantenendoli a livelli sufficientemente restrittivi da garantire un tempestivo ritorno dell’inflazione all’obiettivo di medio termine del 2%”.

La Bce nelle minute dell’ultima riunione di politica monetaria ribadisce inoltre “l’intenzione di alzare i tassi di interesse di altri 50 punti base alla prossima riunione” di marzo.

L’economia dell’area dell’euro si trova ora in una situazione migliore di quanto previsto a dicembre e si è sostenuto che i recenti sviluppi fossero in linea con un “soft landing” (ossia l’economia che rallenta, ma evita una recessione). In tali circostanze, il Consiglio direttivo potrebbe essere in grado di abbattere l’inflazione senza sacrifici eccessivi in termini di attività economica. La riunione di marzo “è un punto di riferimento per valutare il successivo percorso di politica monetaria, anche sulla base di una nuova serie di proiezioni macroeconomiche”.

Le dichiarazioni di Christine Lagarde

Si è soffermata sulla prossima riunione di politica monetaria la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde nell’intervista alla testata spagnola “Espejo Público”:

“E’ possibile che continui il percorso di rialzo dei tassi di interesse oltre marzo […] Faremo ciò che è necessario affinché l’inflazione scenda al 2%. È il nostro obiettivo […] Prima di tutto penso che abbiamo tutte le ragioni per credere che avremo un altro rialzo di 50 punti base alla prossima riunione a marzo e questo perché abbiamo un’inflazione troppo alta”.

Lagarde afferma anche che è necessario adottare misure “per ridurre l’inflazione” perché la missione della Bce è “mantenere la stabilità dei prezzi.

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ritiene “possibili” ulteriori rialzi dei tassi di interesse oltre a quello di mezzo punto previsto tra due settimane. “A questo punto, è possibile che continuiamo quel percorso ma è impossibile” però dire ora quanto ammonterà il rialzo “in ogni singola riunione”.

Germania, Francia e Italia: cosa pensano

I tre principali azionisti della Banca Centrale Europea hanno tracciato percorsi diversi per i tassi di interesse, in un’anteprima del difficile dibattito che attende la Bce nelle prossime settimane.

I governatori delle banche centrali di Germania, Francia e Italia, che detengono le tre maggiori quote di partecipazione alla Bce, hanno esposto le loro opinioni. Come riporta Reuters, il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, prevede “ulteriori significativi passi avanti nei tassi di interesse” dopo marzo, quando la Bce ha già previsto un aumento di mezzo punto percentuale. “L’aumento dei tassi d’interesse annunciato per marzo non sarà l’ultimo”, ha dichiarato in un discorso Nagel, un falco della politica favorevole all’aumento dei tassi. “Anche in seguito potrebbero essere necessarie altre significative manovre sui tassi di interesse”.

Il governatore della Banque de France Francois Villeroy de Galhau, è stato più cauto, affermando che la Bce dovrebbe ora diventare “più graduale” nell’aumentare i tassi e concludere al più tardi a settembre. “Non dobbiamo cantare vittoria troppo in fretta – ma (dovremmo) essere più graduali e più pragmatici nel ritmo dei prossimi rialzi”, ha detto Villeroy ai legislatori francesi. Ignazio Visco, colomba a capo della Banca d’Italia, ha fatto eco all’appello di Villeroy per rialzi più graduali, ma si è spinto oltre affermando che l’inflazione sta mostrando i primi segni di decelerazione.

“I dati sulle aspettative di inflazione basate sui mercati e sulle indagini – compreso il loro recente calo su orizzonti brevi e il loro profilo decrescente – e la marcata decelerazione dei prezzi su base annua a tre mesi possono mettere in discussione la persistenza dell’inflazione a livelli elevati nell’area dell’euro, rafforzando le argomentazioni a favore di una graduale normalizzazione monetaria”.