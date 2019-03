Economista vede “recessione permanente in Italia”

L’Italia potrebbe essere sull’orlo d una recessione permanente caratterizzata da una spirale del debito pubblico andare fuori controllo. Lo sostiene Jack Allen, economista senior per l’Europa di Capital Economics.

Citato dal Telegraph inglese in un articolo che porta la firma della corrispondente di economia Anna Isaac, Allen dice che una situazione simile metterebbe in pericolo il futuro dell’intera area euro. Nei prossimi dieci anni la terza potenza economica della regione sperimenterà un PIL sulla parità nella migliore delle ipotesi”.

Non sono buone notizie per un paese che da vent’anni non cresce più dello zero virgola. “In effetti, siamo convinti che l’Italia si arenerà in un periodo di ‘perma-recessione’ dal quale non c’è una via di fuga chiara.” Tra le economie industrializzate del mondo, sarebbe un fenomeno senza precedenti.

L’Italia è appena entrata in una recessione tecnica, la terza in un decennio. Ma la speranza del governo è che le misure inserite nell’ambiziosa manovra finanziaria sian in grado di rilanciare l’attività economica dopo il magro +0,1% del PIL previsto per il 2019.

Nella sua analisi l’economista punta il dito anche contro la Bce. Si cita tra i motivi alla radice della crisi, due trimestri consecutivi di contrazione del Pil – una miscela tossica di rapido invecchiamento della popolazione e uno schema di politiche monetarie inadeguate ai suoi bisogni economici. Tutto ciò getterà le basi per una “stagnazione a lungo termine“.