Pimco: aziende devono essere più attente agli Obiettivi di sostenibilità

Malgrado l’attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) sia ampiamente diffusa fra le aziende, non sono ancora molte quelle che hanno fissato target quantitativi, il che indica che alcune di loro incontrano difficoltà nel tradurre in pratica le buone intenzioni.

È quanto emerge da un’analisi condotta da PIMCO, che di recente ha realizzato uno studio qualitativo delle informative aziendali sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (Sustainable Development Goals o SDG) analizzando i report di oltre 240 emittenti finanziari e non finanziari.

Entrando nel dettaglio dello studio, quello che emerge è:

Secondo gli esperti di Pimco:

“Ora più che mai è importante per gli investitori poter disporre di una serie di indicatori standard di misurazione della performance in materia di sostenibilità per poter confrontare il contributo delle varie aziende al raggiungimento degli obiettivi SDG. È tuttavia incoraggiante sapere che esistono linee guida che indicano agli emittenti come allineare le misurazioni alle esigenze degli investitori.

Gli emittenti possono migliorare le pratiche di reporting concentrandosi su come applicare al meglio le proprie capacità per il conseguimento degli SDG. È meglio individuare gli SDG più rilevanti per l’azienda piuttosto che pubblicare informative generiche su tutti gli obiettivi. Infine, un reporting in linea con le migliori pratiche dovrebbe prevedere target per il raggiungimento degli obiettivi entro il 2030 a dimostrazione che l’azienda prende sul serio gli SDG. Non si tratta di fissare target particolarmente gravosi in quanto si può partire dai dati sulla sostenibilità di cui già si dispone.