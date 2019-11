Al via il primo concorso fotografico dedicato all’Esg con Pimco

L’Esg diventa il tema portante di un nuovo concorso fotografico, che premierà le migliori immagini e reportage legate ai temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

L’Italian Sustainability Photo Award (Ispa) sarà organizzato dall’agenzia fotogiornalistica Parallelozero, fotogiornalistica internazionale specializzata nella produzione di contenuti visuali per il mondo dell’editoria e del corporate, con la collaborazione della società d’investimenti Pimco.

Il concorso, che sarà gratuito e aperto a fotografi italiani e stranieri, premierà la migliore foto e il migliore reportage e sceglierà un progetto fotografico da sostenere concretamente, attraverso la donazione di 10mila euro.

“La sostenibilità è un tema che negli ultimi anni ha attirato l’interesse di numerosi fotogiornalisti: con il loro lavoro hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica, mostrando al mondo che un futuro migliore è possibile”, ha commentato Davide Scagliola, Ceo di Parallelozero.

“Noi di Parallelozero da tempo avevamo intenzione di realizzare un contest fotografico dedicato per la prima volta a tre dimensioni della sostenibilità – Sostenibilità Ambientale, la Sostenibilità Sociale e sulla Governance Sostenibile -, focalizzandolo sul territorio italiano. Grazie al supporto di PIMCO, siamo riusciti a concretizzare questo progetto”.

La giuria del concorso vedrà impegnate varie personalità del mondo giornalistico: Tiziana Ferrario, giornalista e conduttrice televisiva, presiederà una giuria composta da Davide Monteleone, fotografo e tre volte vincitore del World Press Photo; Ami Vitale, Nikon Ambassador e fotografa del National Geographic Magazine; Manila Camarini, Chief Photo Editor per D La Repubblica ed Emma Bowkett, Director of Photography al Financial Times FT Weekend Magazine.

Alessandro Gandolfi, Managing Director e responsabile per l’Italia di Pimco, ha chiarito: “Siamo onorati di essere sponsor del primo premio fotografico italiano dedicato ai temi ESG. La sostenibilità svolgerà un ruolo sempre maggiore in tutti gli aspetti della nostra vita e il settore finanziario ha la responsabilità e la capacità di sostenere e promuovere un cambiamento positivo.

Con oltre 100 trilioni di dollari, i mercati obbligazionari globali sono fondamentali per la creazione di un futuro sostenibile.

Noi di Pimco, in qualità di una delle società leader del settore, ci sentiamo ben posizionati per affrontare questo cambiamento. Riteniamo che l’Italian Sustainability Photo Award possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ESG e sulle possibilità che tutti noi abbiamo nelle nostre decisioni di investimento”.

I vincitori saranno annunciati il 30 marzo 2020 mentre i partecipanti avranno tempo fino al 28 febbraio 2020 per caricare foto e storie sul portale www.ispaward.com.