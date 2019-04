Petrolio ai massimi da sei mesi: l’impatto sullo spread

Un’ondata di vendite si sta abbattendo attualmente sul mercato obbligazionario, facendo salire i rendimenti dei principali titoli di Stato. A causarla il balzo del petrolio che tocca i massimi da sei mesi dopo che il presidente Donald Trump ha deciso di bloccare le esportazioni di greggio dall’Iran.

Nel dettaglio il tasso dei titoli americani, i Treasury a dieci anni è balzato al 2,6%, a quota 0,05 per cento invece quello dei Bund tedeschi e i BTp italiani viaggiano a quota 2,68%, toccando un nuovo massimo da inizio marzo. ma perché il balzo del petrolio rischia di far deragliare lo spread? A spiegarlo Andrea Franceschi su Il Sole 24 Ore secondo cui la parola chiave per spiegare la correlazione tra bond e petrolio è inflazione.

Il prezzo dei carburanti è infatti una variabile chiave nel determinare l’andamento dei prezzi al consumo. Sia in forma diretta (perché sale il prezzo di diesel e benzina alla pompa). Sia in forma indiretta (perché il caro-benzina fa salire il costo della logistica e quindi tende a provocare rincari anche su varie tipologie di prodotti).

Dal canto suo l’inflazione è il sorvegliato speciale delle banche centrali: se questa sale la politica monetaria tenderà ad essere più restrittiva e viceversa.