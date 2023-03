Pensioni, per Lagarde la rivalutazione può attendere

La Bce è contraria all’ aumento delle pensioni per adeguarle all’inflazione. A dirlo la presidente Christine Lagarde nel corso di un’intervista al gruppo editoriale spagnolo “Vocento” e riportata integralmente sul sito dell’istituto di Francoforte:

La presidente inoltre ritiene che sia giunto il momento che i datori di lavoro e i sindacati raggiungano un accordo salariale per affrontare la situazione. “Credo che sarebbe la cosa più intelligente da fare” afferma Lagarde. Che aggiunge:

“La mia preoccupazione principale è l’inflazione. Non vogliamo distruggere l’economia, non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di contenere l’inflazione. E come banca centrale, l’aumento dei tassi di interesse è il nostro strumento principale per raggiungere questo obiettivo. L’aumento dei tassi di interesse smorza la domanda e riduce le pressioni inflazionistiche. Per il momento, l’economia è solida, l’occupazione è robusta e la disoccupazione è la più bassa mai registrata […] So che le persone soffrono per l’inflazione, in particolare i più vulnerabili e quelli più esposti, i pensionati con redditi bassi. Alla Bce riteniamo che il sostegno pubblico debba essere mirato a queste persone vulnerabili. E che debba essere temporaneo. Quando la situazione migliorerà, quando i prezzi dell’energia scenderanno e i prezzi dei prodotti alimentari si stabilizzeranno, i governi dovranno essere in grado di ritirare il sostegno. E le misure dovrebbero essere personalizzate in modo da incoraggiare le persone a risparmiare energia piuttosto che a usarla come se non costasse nulla”.