Le azioni Nvidia si preparano ad aprire la seduta odierna con un rialzo di circa 14 punti percentuali, dopo aver fornito l’ennesima trimestrale sopra le attese e previsioni oltre le aspettative degli analisti per l’esercizio in corso. Il tutto, grazie all’insaziabile domanda di chip per l’intelligenza artificiale, destinata a continuare anche nei prossimi trimestri.

Risultati e previsioni sopra le stime degli analisti

Nel quarto trimestre i ricavi di Nvidia sono più che triplicati a 22,1 miliardi di dollari e l’Eps adjusted è cresciuto a 5,16 dollari per azione, a fronte di stime rispettivamente pari a 20,4 miliardi e 4,6 dollari.

La divisione data center ha registrato entrate per 18,4 miliardi di dollari, mentre il segmento gaming ha contribuito con 2,87 miliardi di dollari, entrambi sopra le attese.

Per l’esercizio in corso, Nvidia stima un fatturato di circa 24 miliardi di dollari, a fronte di a 21,9 del consensus.

Huang, Ceo Nvidia: “L’offerta non riesce a soddisfare la domanda”

Il Ceo Jensen Huang ha sottolineato che la domanda di soluzioni di Nvidia non mostra segnali di rallentamento e continuerà a superare l’offerta per il resto dell’anno, spinta dai colossi Amazon, Meta Platforms, Microsoft e Google, che pesano per quasi il 40% sul fatturato della società.

Per Huang, “l’intelligenza artificiale generativa ha dato il via a un ciclo di investimenti completamente nuovo”, che porterà a un raddoppio della base installata di data center nel mondo nel prossimo quinquennio.

Prevista partenza sprint per Nvidia a Wall Street

Le azioni Nvidia hanno registrato un balzo del 9,1% nel mercato after hours e avanzano del 14% nel pre-market di Wall Street, dopo aver archiviato la seduta di ieri in flessione del 2,85% 674,72 dollari.

Il titolo, in calo del 7% nelle ultime due sessioni, mostra comunque un rialzo del 36% da inizio anno, dopo il +239% del 2023. Un rally grazie al quale la società ha raggiunto una market cap di circa $1,7 trillion, pareggiando colosso come Alphabet e Amazon e mettendo nel mirino Microsoft e Apple.

I futures di Wall Street preannunciano una partenza positiva, in particolare per il Nasdaq, visto in rialzo del 2%, con acquisti sulle società di semiconduttori come AMD e Broadcom, rispettivamente a +6% e +3% nel pre-market.

I giudizi degli analisti sui Nvidia evidenziano 60 Buy, 6 Hold e nessun Sell, con un target price medio di 799 dollari (+18% rispetto alla chiusura di ieri), in attesa delle revisioni in scia alla trimestrale.

Dove può arrivare Nvidia?

“A giugno la valutazione del gruppo aveva raggiunto i $1000 miliardi” spiega Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia. “Nelle scorse settimane la capitalizzazione era salita fino al $1800 miliardi superando Amazon e Google/Alphabet. Con le performance attuali Nvidia mette nel mirino i $2000 miliardi per diventare la terza società più capitalizzata al mondo (Microsoft è la prima con $3000 miliardi, seconda Apple con $2800 miliardi)”.

Diodovich afferma: “Le nostre prospettive sono positive per Nvidia e per tutte le società coinvolte nel mondo dell’intelligenza artificiale. Per Nvidia crediamo che nel medio periodo l’obiettivo dei $900 possa essere raggiunto. Aspettative positive inoltre su AMD, Microsoft, Alphabet, IBM e Palantir Tech”.