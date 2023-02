Mutuo: meglio il tasso fisso o variabile?

L’atteggiamento da falco mantenuto dal Board della Bce durante le ultime riunioni di politica monetaria sta facendo preoccupare coloro che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile che, secondo le stime di Facile.it, arriveranno a pagare il 57% in più rispetto a gennaio 2022 se i rialzi dei tassi continueranno a questo ritmo e l’Euribor a 3 mesi crescerà ancora di quasi 1 punto e mezzo entro giugno 2023. Nello specifico, Facile.it ha preso in esame un finanziamento a tasso variabile da 126 mila euro in 25 anni, la cui rata arriverebbe a 718 euro contro i 456 dello scorso anno, cioè quando ancora la politica monetaria era espansiva.

Tra le buone notizie si segnala che gli Euribor, indice su cui si calcola la rata dei mutui, sono agganciati al tasso sui depositi, più basso di 50 punti base rispetto all’altro tasso di rifinanziamento principale della Bce, proiettato al 3,5%.

Variabile chiave in questo senso è l’inflazione da marzo in poi, sorvegliata speciale dalle principali banche centrali per decidere se proseguire con rialzi sostenuti o moderare le strette. Per ora l’iperinflazione sta dando segnali di raffreddamento, anche se di poco, alimentando le speranze di uno stop ai rincari del costo della vita e dei mutui. Altra notizia positiva giunge dal mercato dei future, che sostiene un picco degli Euribor al 3,4% per fine anno e poi una discesa nel 2024-2025 sotto il 2,5%.

A questo si aggiunge il fatto che, oltreoceano, la Fed sta moderando il ritmo dei rialzi. Segnale positivo se si considera che un differenziale di tasso intorno ai 150-200 punti base tra le Fed e Bce è fisiologico, sotto il profilo macroeconomico.

Quale mutuo scegliere?

Quel che è certo è che i risparmiatori devono sì abituarsi a questo cambio di passo con tassi di interesse nuovamente positivi, ma senza perdere di vista un principio base dei mercati finanziari: la storia si ripete. Come nel 2008, i tassi dell’Euribor dovranno essere nuovamente tagliati per sostenere l’economia in difficoltà se lo spettro recessivo si concretizzerà. A quel punto il mutuo a tasso variabile tornerà ad essere più vantaggioso. Il consiglio dunque segue la stessa logica degli investimenti a lungo termine: non sbandare dalle decisioni pianificate in partenza, in preda all’emotività di breve. Uno switch al mutuo a tasso fisso o, più genericamente, una surroga potrebbero risultare infatti più cari nel lungo periodo.

“L’impennata dei tassi e la convergenza tra fisso e variabile ha compresso nel 2023 le richieste di mutui a tasso variabile che a gennaio rappresentavano solo il 13% del totale, un crollo rispetto al 60-70% dell’estate scorsa, sommando variabile puro e variabile con cap. Alcuni clienti continuano a preferire il variabile, una scelta che a prima vista è più coraggiosa, ma che dal punto di vista finanziario nel lungo periodo può essere la più vincente”, ha confermato Alessio Santarelli, amministratore delegato MutuiOnline, a “Il Sole 24 Ore”.

Ogni scelta presenta però il rovescio della medaglia, che non va dimenticato nell’analisi. Chi decide di stipulare un mutuo a tasso variabile deve infatti conoscerne anche i rischi a cui si espone se i tassi andassero a convergere verso i livelli americani, rispetto alla certezza dello sposare un tasso fisso.

La soluzione intermedia prevede di iniziare con il tasso fisso, proteggendosi dal cigno nero rappresentato da una seconda più violenta ondata di inflazione in stile anni ’70, e poi, a seconda del contesto, effettuare una surroga a tasso variabile. Confidando però che nel frattempo le banche non aumentino gli spread sull’opzione, che a quel punto diverrebbe la più scelta.