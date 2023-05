Mutui, quali banche offrono i tassi migliori?

L’aumento dei tassi è andato in parallelo con il calo della richiesta dei mutui da parte dei giovani. In questo contesto, per chi deve acquistare casa, è importante sapere quali sono le occasioni migliori sul mercato. Vediamo tutto nell’analisi del Gruppo MutuiOnline.

Il calo delle richieste

Dopo l’impennata dei mutui giovani nel 2022, con maggio mese di punta e 8.000 richieste registrate, lo scorso febbraio ha registrato con l’aumento dei tassi solo poco più di 2.500 domande.

Le scadenze

Fondamentale ricordare la scadenza prossima del 30 giugno per accedere alla garanzia rafforzata all’80% del Fondo di garanzia mutui prima casa, mentre c’è tempo fino al 31 dicembre per usufruire delle agevolazioni fiscali (imposte azzerate sulla prima casa e ridotte allo 0,25% sul mutuo).

La simulazione