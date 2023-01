L’incertezza è il nemico numero uno degli investimenti. Tuttavia alcuni eventi sono difficilmente prevedibili. Come diceva Niels Bohr, Nobel per la fisica nel 1922, riprendendo un vecchio adagio danese, “È difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro”. Non è infatti un caso che in finanza si parli di cigni neri, ovvero eventi imprevedibili che hanno cambiato per sempre la storia della finanza. Quando si verificano questi eventi catastrofici, i mercati finanziari non vengono risparmiati dalle conseguenze nefaste che li accompagnano. Si pensi per esempio a quanto accaduto con la crisi finanziaria globale del 2008. Chi, davvero, avrebbe mai pensato che Lehman Brothers avrebbe chiuso i battenti, in un contesto in cui tutti erano convinti che tali società fossero “Too big to fail”, ovvero “troppo grandi per fallire?”. Vediamo di seguito gli 11 cigni neri che hanno cambiato il mondo e che si sono susseguiti dall’inizio del nuovo millennio.

Gli 11 cigni neri del millennio