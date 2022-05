Luna: Do Kwon propone hard fork per salvare l’ecosistema

Il token LUNA ha perso quasi un quarto del suo valore nelle ultime 24 ore dopo un piano di revival proposto dal co-fondatore Do Kwon.

LUNA è salito fino a $0,00022 lunedì sera quando i piani per biforcare l’attuale blockchain Terra sono diventati virali sui social media. Ha poi perso fino al 22% nelle prime ore asiatiche per essere scambiato a poco più di $0,00018 al momento della scrittura. Solo nelle ultime 24 ore sono stati scambiati token per un valore di circa 2,1 miliardi di dollari.

Il token è in calo di oltre il 99% dai massimi di aprile di quasi $120. Il calo è arrivato quando la supply di LUNA è aumentata massivamente la scorsa settimana per prevenire il crollo di terraUSD (UST), la stablecoin dell’ecosistema Terra ancorata al dollari USA.

Il rilancio di Luna

Do Kwon, co-fondatore della travagliata blockchain, ha annunciato un piano rivisto per ripristinare l’ecosistema dopo che una combinazione di significativa volatilità del mercato e difetti di progettazione intrinseci del protocollo ha spazzato via la stragrande maggioranza della capitalizzazione di mercato della blockchain. Come raccontato da Kwon, Terraform Labs presenterà una nuova proposta di governance il 18 maggio per biforcare la blockchain Terra Luna.

In un post di lunedì e in un thread Twitter, Kwon ha suggerito di biforcare la rete Terra in una nuova catena senza la stablecoin algoritmica terraUSD (UST), il cui fallimento del peg ha portato al crash dell’intero ecosistema.

Più precisamente, la catena attuale continuerà ad esistere e sarà chiamata catena “Classica”, con l’attuale LUNA denominata token luna classic (LUNC). La nuova catena si chiamerà “Terra” con il suo token Luna.

“Entrambe le catene coesisteranno”, ha detto Kwon.

I nuovi token LUNA verranno trasmessi a stacker LUNC, titolari, titolari UST residui e sviluppatori di app. Inoltre, TFL, l’ente dietro Terra, avrà il suo portafoglio rimosso dall’airdrop, rendendo Terra una catena completamente di proprietà della comunità.

In termini di distribuzione dei token, Kwon ha proposto 1 miliardo di nuovi token Luna da coniare e distribuire tra il pool della comunità (25%), i possessori di Luna “pre-attacco” (35%), i titolari di Luna al “Lancio” (10%), Detentori di UST al “Launch” (25%) e sviluppatori (5%).

“Riteniamo che questa distribuzione di token, oltre ai migliori sforzi di LFG per rendere integri i detentori di UST, risolva al meglio i vari interessi e le preferenze temporali per ciascun gruppo di stakeholder e, soprattutto, crei il percorso più praticabile per rilanciare l’ecosistema Terra ,” ha detto.

Possibilità di rinascere, ma le critiche sono forti

Nonostante il crollo di LUNA e UST la scorsa settimana, alcuni osservatori di mercato rimangono ottimisti sulle prospettive a lungo termine delle stablecoin algoritmiche, che sono in genere supportate da altre criptovalute e si affidano ai trader che acquistano e vendono i token sottostanti per mantenere continuamente il loro ancoraggio.

“Sono ancora i primi giorni delle stablecoin algoritmiche”, ha detto Brian Gallagher, co-fondatore di Partisia Blockchain.

“Ci saranno molti fallimenti lungo la strada, poiché sono per lo più nella fase sperimentale. Dobbiamo accettare i fallimenti lungo il percorso”, ha affermato Gallagher.

Tuttavia, i critici hanno paragonato i protocolli progettati come UST a quelli di uno schema Ponzi. “Sembra proprio una versione crittografica di uno schema piramidale”, ha detto in un tweet Bill Ackman, fondatore di Billionaire e Pershing Square Capital.