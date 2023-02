Criptovalute, la Sec accusa DoKwon per truffa miliardaria collegata a Terra

L’ente regolatore americano della borsa, la Securities and Exchange Commission (SEC), ha accusato il fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, e la sua azienda di una truffa miliardaria legata a due criptovalute, il cui fallimento ha messo sotto shock il mercato.

La Sec lo ha accusato di aver ingannato gli investitori americani sulla stabilità di TerraUSD, una stablecoin algoritmica che doveva essere collegata al dollaro americano. La denuncia per frode civile presenta giovedì afferma anche che hanno ingannato le persone sul token di Terra, Luna. Ha dichiarato il capo dell’ufficio di applicazione della Sec, Gurbir Grewal:

“Come affermato nella nostra denuncia, l’ecosistema Terraform non era né decentralizzato, né finanziario. Era semplicemente una truffa sostenuta da una cosiddetta criptovaluta stabile algoritmica, il cui prezzo era controllato dagli imputati e non da nessun codice”.

Allo stesso tempo, la Sec sta anche accusando Terraform e Kwon per la vendita di titoli non registrati, ha detto il regolatore del mercato. Ha aggiunto Grewal:

“L’azione odierna non solo tiene i convenuti responsabili dei loro ruoli nel collasso di Terra, che ha devastato sia gli investitori al dettaglio che quelli istituzionali e ha inviato onde d’urto attraverso i mercati cripto, ma ancora una volta sottolinea che guardiamo alle realtà economiche di un’offerta e non alle etichette apposte su di essa”.

Il crollo di TerraUSD nel maggio 2022 ha scosso l’industria degli asset digitali dopo che ha perso il suo rapporto di 1 a 1 con il dollaro. Il token sorella, Luna, è scesa di oltre il 97% dopo i falliti tentativi di salvataggio in quella che gli analisti hanno definito una “spirale della morte”. Il loro crollo ha cancellato un valore di mercato combinato di 60 miliardi di dollari.

Ciò ha colpito le società con esposizione in UST e Luna è stato associati a un crollo del del mercato, come dimostrano anche i casi di Three Arrows Capital e del broker di asset digitali Voyager.

Kwon ora è al centro di una caccia all’uomo: è diventato un fuggitivo dopo che le autorità sudcoreane hanno emesso un mandato di arresto nei suoi confronti.

Nel frattempo, la Sec sembra aver lanciato una grande repressione sull’industria cripto dopo il fallimento dell’exchange FTX, il cui fondatore e ex ceo Sam Bankman-Fried dovrà ora rispondere ad accuse di frode. Il gigante delle criptovalute Kraken ha accettato un accordo di 30 milioni di dollari con il regolatore e ha accettato di interrompere i suoi servizi di stacking negli Stati Uniti.