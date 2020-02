Italian Sustainability Photo Award: c’è il patrocinio di Global Compact Italia, Fondazione Cariplo e Fondazione Cariverona

Novità per l’Italian Sustainability Photo Award, il primo concorso fotografico in Italia dedicato ai temi ESG (Environmental, Social and Governance) organizzato da Parallelozero con la sponsorizzazione di PIMCO. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di Global Compact Network Italia, Fondazione Cariplo e Fondazione Cariverona. Il patrocinio da parte di queste tre importanti organizzazioni dimostra l’importanza e l’unicità del concorso e premia i contenuti significativi che lo contraddistinguono.

Nello specifico, il Global Compact Network Italia promuove e coordina a livello nazionale il Global Compact delle Nazioni Unite, movimento globale per la diffusione dello sviluppo sostenibile e dei suoi Dieci Principi relativi a diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, impegnato anche nell’avanzamento dei 17 SDGs inglobati nell’Agenda 2030 ONU.

La Fondazione Cariplo dal 1991 sostiene e promuove progetti nel campo dell’arte e della cultura, dell’ambiente, della ricerca scientifica e del sociale e, ad oggi, ha destinato oltre 3 miliardi di euro all’attività filantropica. La Fondazione Cariverona, anch’essa dal 1991, si occupa di promozione e innovazione in ambito sociale, artistico e culturale, istruzione e ricerca scientifica.

“Siamo felici di annunciare l’ingresso di questi tre partner d’eccellenza nel progetto ISPA” ha spiegato Davide Scagliola, CEO di Parallelozero: “il patrocinio di queste importanti realtà ci fa onore perché siamo consapevoli che alla base delle loro azioni economiche e progettuali ci sono l’interesse collettivo e la visione della sostenibilità in ottica di sviluppo e miglioramento del nostro territorio, esattamente gli obiettivi che ci siamo prefissati nell’ideare questo concorso”.

Nato con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Sostenibilità Ambientale, la Sostenibilità Sociale e sulla Governance Sostenibile, ISPA è un concorso frutto della collaborazione con PIMCO, tra le principali società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo e main sponsor del concorso, ed è aperto a fotografi sia nazionali che internazionali.

I lavori ricevuti saranno giudicati da una prestigiosa giuria composta da fotografi, photo editor e giornalisti internazionali che premierà la migliore foto e il migliore reportage e sceglierà un progetto fotografico da sostenere concretamente, finanziandolo con un grant di 10 mila euro.

I vincitori saranno annunciati il 30 marzo 2020 mentre i partecipanti avranno tempo fino al 28 febbraio 2020 per caricare foto e storie sul portale www.ispaward.com.