Italia, Ue non apre procedura di infrazione: spread in calo sotto 200 punti

Alla fine la Commissione Ue ha deciso di non raccomandare l’apertura della procedura di infrazione contro l’Italia.

Avevamo posto tre condizioni: dovevamo compensare lo scarto per il 2018, quello del 2019 da 0,3 e ottenere garanzie sul bilancio 2020. Il Governo ha approvato un pacchetto che risponde alle nostre tre condizioni e quindi la procedura per debito non è più giustificata (…) La correzione decisa dal governo Conte di 7,6 miliardi di euro, pari allo 0,42% del PIL, è molto molto significativa. Ciò detto, la Commissione europea continuerà a monitorare da molto vicino