I produttori di tecnologie pulite come l’idrogeno rinnovabile e le batterie potrebbero ricevere permessi più rapidi nell’ambito dei piani dell’Unione Europea per sostenere le industrie che devono affrontare la concorrenza statunitense e cinese, secondo quanto emerge da una bozza di documento presentata lunedì. Sarebbe una risposta all’Inflation Reduction Act, il nuovo piano di investimenti verdi promosso dal presidente Usa Joe Biden, che prevede spese nei prossimi dieci anni per 500 miliardi di dollari per promuovere la produzione e i servizi direttamente negli Stati Uniti. Abbiamo parlato del pacchetto di investimenti green di Biden con Charles Hamieh, gestore di ClearBridge Investments, parte del gruppo Franklin Templeton.

In che misura le energie rinnovabili possono risolvere il problema della crisi energetica?

Si farà sempre più affidamento sulle energie rinnovabili per aumentare la sicurezza e l’indipendenza energetica e contribuire a ridurre le emissioni globali. Tuttavia, la portata della transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili è piuttosto ampia. Gli investimenti avranno luogo per decenni e i combustibili fossili continueranno a svolgere un ruolo importante a sostegno dell’energia globale per qualche tempo. Ma la direzione della politica, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, è chiaramente a sostegno delle energie rinnovabili. L’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti è la legislazione climatica più significativa nella storia degli Stati Uniti e riteniamo che sarà trasformativa per il settore. Da un punto di vista economico non c’è motivo di costruire qualcosa di diverso dalle rinnovabili d’ora in poi.

Quale impatto si aspetta dall’Inflation Reduction Act (IRA)?

L’IRA degli Stati Uniti, convertito in legge nell’agosto 2022, è la legislazione climatica più significativa nella storia degli Stati Uniti. Riteniamo che sarà una trasformazione del settore per le utility e le energie rinnovabili. La crescente necessità di elettrificazione – più infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, tegole solari per edifici residenziali e commerciali più piccoli di dimensioni – richiederà nuove sottostazioni, nuovi trasformatori e cavi aggiornati lungo le reti di distribuzione. Vediamo già il suo impatto nei piani di investimento 2023 delle utility, insieme agli ordinativi ricevuti e ancora da evadere da parte delle società coinvolte nella transizione energetica, come i fornitori di rinnovabili, stoccaggio e componenti, con un conseguente incremento del loro profilo di crescita.

Gli impatti positivi includono crediti d’imposta a sostegno dell’energia eolica, solare, di stoccaggio, dell’idrogeno e nucleare; crediti d’imposta a sostegno dei veicoli elettrici. Con i crediti probabilmente disponibili fino al 2040, c’è trasparenza che consente maggiori investimenti e, nella maggior parte dei casi, le energie rinnovabili sono ora più economiche dei combustibili fossili.

La Svizzera sta valutando alcuni limiti per i veicoli elettrici. Durante una crisi energetica, i veicoli elettrici sono una soluzione coerente?

Siamo ancora all’inizio del viaggio per elettrificare la rete e costruire l’infrastruttura per supportare il numero di veicoli elettrici necessari per intaccare davvero il riscaldamento globale. Avere più veicoli elettrici sulla strada di quelli che possono essere caricati, o non avere abbastanza energia per altre esigenze a causa dell’eccesso di domanda in un’area, questo potrebbe certamente creare sfide. Abbiamo bisogno di un approccio equilibrato alla crescita. Allo stesso tempo, creare domanda per la rete elettrica è un segnale potente per costruire l’offerta. La cosa importante è che le utility regolamentate in cui investiamo stanno investendo pesantemente nella costruzione di infrastrutture di trasmissione dell’elettricità per sostenere l’appetito del pubblico per i veicoli elettrici e le esigenze più ampie per la rete, e man mano che i loro asset crescono, ci aspettiamo che ottengano rendimenti adeguati.

L’Ira è in contrasto con gli interessi dell’Ue?

L’Ue ha molti obiettivi politici simili per gli investimenti nelle energie rinnovabili, come il piano REPowerEU, che dovrebbe consentire una significativa espansione delle energie rinnovabili nei settori dell’elettricità, dei trasporti e del riscaldamento. Maggiore è l’investimento nella soluzione del problema dell’intermittenza delle energie rinnovabili, nonché nello sviluppo di nuove tecnologie come l’idrogeno, meglio è. Tutti ne traggono beneficio.

Le misure varate finora dall’Ue in risposta all’Ira sono una buona idea?

All’inizio di gennaio la Commissione europea ha introdotto il concetto di Net Zero Industry Act, essenzialmente per competere con l’IRA degli Stati Uniti. I quattro pilastri discussi includono: velocità e accesso, finanziamenti e aiuti di Stato, forza lavoro qualificata e una catena di approvvigionamento forte e resiliente. Se da un lato ci sarebbe chiaramente necessità di un accordo tra le nazioni dell’Ue, che non è mai cosa facile, il risultato sarebbe importante, per impedire che nella crescita di settori come quello dei produttori di apparecchiature rinnovabili si aprano delle falle verso gli Stati Uniti.

Il PNRR può dare impulso alle infrastrutture in Italia?

Il piano italiano per la ripresa e la resilienza è sicuramente un impulso per le infrastrutture in Italia, dal momento che consiste in oltre 190 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti per gli obiettivi climatici e la transizione digitale. Gli elementi infrastrutturali chiave presenti nel piano che suscitano l’interesse di ClearBridge Investments includono l’elettrificazione della rete e la gestione dell’acqua, poiché i servizi elettrici e idrici regolamentati sono fondamentali per il nostro universo infrastrutturale mirato. La transizione digitale dipenderà anche dal tipo di infrastruttura a cui siamo interessati, vale a dire gli impianti di comunicazione necessari per supportare la digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici a cui il piano dà priorità.