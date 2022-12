Crisi energetica: Svizzera studia stop alle auto elettriche

Sono la rivoluzione annunciata nel mondo dell’automotive e cambieranno la realtà in cui viviamo ma potrebbero diventare un problema a causa soprattutto della pesante crisi energetica in corso. Parliamo dei veicoli elettrici, diventati molto popolari negli ultimi anni, ma che potrebbero subire un duro colpo in base a quanto sta accadendo in Svizzera.

Svizzera: cosa prevede la proposta di legge sulle auto elettriche

Il paese elvetico sta prendendo in considerazione misure di emergenza in caso di carenza di energia elettrica quest’inverno. Il piano al vaglio del governo prevede che il miglior Paese al mondo secondo una recente analisi di US News & World Report, potrebbe attuare misure draconiane come ridurre gli orari di funzionamento dei negozi, abbassare i termostati degli edifici, fino alla riduzione della temperatura delle lavatrici, il divieto di usare soffiatori per foglie e riscaldatori per sedili sugli impianti di risalita e il rallentamento dello streaming video a definizione standard e soprattutto limitare l’uso privato delle auto elettriche ai “viaggi assolutamente necessari”.

Queste misure proposte non sono ancora state approvate per legge, ma servono a ricordare che l’elettricità non appare magicamente a ogni presa di corrente. Le auto elettriche quindi potrebbero rimanere parcheggiate nei garage dei cittadini svizzeri.

Secondo Fox Business, la maggior parte dell’elettricità in Svizzera proviene dalla generazione idroelettrica (acqua), ma la produzione rallenta nei mesi invernali, costringendo il Paese a fare affidamento sull’energia importata da Germania e Francia. Il gas naturale è una fonte energetica fondamentale in questi Paesi e le sanzioni imposte alla Russia – uno dei maggiori produttori mondiali di gas naturale – dopo l’invasione dell’Ucraina hanno creato una carenza energetica in tutta Europa.

La mossa della Svizzera arriva dopo che, a settembre, è stato chiesto ai conducenti di veicoli elettrici della California di non ricaricare durante l’ondata di caldo che ha colpito lo Stato. Anche la Germania ha sviluppato un piano per il risparmio energetico, in fase di sperimentazione per sei mesi e che prevede restrizioni sul riscaldamento delle piscine e la raccomandazione di impostare il riscaldamento degli edifici a 19 gradi.

Criticano le associazioni delle auto

Ma la lobby dell’auto critica il piano svizzero per limitare le auto elettriche in caso di crisi energetica, sostenendo che una mossa anche solo studiata e non approvata o potrebbe spingere i consumatori a optare per auto che bruciano combustibili fossili.

“I nostri membri e i concessionari dei loro marchi ufficiali promuovono le auto elettriche con grande impegno, dalla pubblicità alle vendite personali. Ora il Consiglio Federale propone questa possibile regola – un disservizio per l’elettromobilità”, ha dichiarato Andreas Burgener, direttore diAuto-schweiz, l’associazione degli importatori ufficiali di automobili