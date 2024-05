Banca Mediolanum, inizio 2024 positivo: raccolta a 1 mld ad aprile

Banca Mediolanum nel mese di aprile ha fatto registrare una raccolta netta di 1,03 miliardi di euro; in particolare la raccolta gestita è stata di 621 milioni, mentre il risparmio amministrato ha contribuito per 404 milioni. Nei primi quattro mesi del 2024 la raccolta netta è stata pari a 4,09 miliardi di euro, mentre i volumi commerciali sono stati pari a 4,91 miliardi. I numeri sono stati diffusi dal gruppo con una nota ufficiale.

I numeri del primo trimestre

In particolare, il buon andamento dei risultati commerciali, unito alla crescita dei mercati degli ultimi mesi, ha permesso nel primo trimestre 2024 di ottenere Commissioni Nette per € 290 milioni, in aumento dell’11% rispetto al primo trimestre 2023. Il Margine da Interessi pari a € 220 milioni beneficia fortemente del diverso contesto dei tassi di interesse rispetto all’inizio del 2023 e registra pertanto un aumento del 40%. l Margine Operativo ha raggiunto i € 283,1 milioni, un incremento del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie al contributo positivo fornito da ogni settore aziendale e all’efficace leva operativa. Pertanto, l’Utile Netto si attesta a € 220,5 milioni, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a dimostrazione della capacità del modello di business di Banca Mediolanum di generare una solida e crescente redditività.

Massimo Doris, AD di Banca Mediolanum commenta: “La strategia di servizio integrato alla clientela di Banca Mediolanum si riflette in un conto economico ben diversificato che produce risultati in qualsiasi contesto di mercato. Il margine operativo è l’espressione del contributo positivo fornito da ogni settore aziendale e dell’efficace leva operativa, oltre che dell’andamento del margine da interessi derivante dal perdurare dello scenario favorevole della curva dei tassi. Registriamo quindi un ottimo primo trimestre, con 221 milioni di utile netto, con le masse in gestione che raggiungono la cifra record di 126 miliardi, risultati di cui sono assolutamente soddisfatto. Infine, l’acquisizione di nuovi clienti è in aumento dell’11% rispetto allo scorso anno, grazie soprattutto al successo delle iniziative promozionali lanciate ad inizio 2024 e al contributo di Selfy, e porta il totale dei nostri clienti bancari a 1.840.000, il 2% in più rispetto a inizio anno”.

Tra consulenti e clienti

Aumentano consulenti e investitori. Il numero dei Family Banker al 31 marzo 2024 è pari a 6.233, in leggera crescita rispetto alla fine del 2023, mentre il totale dei clienti bancari si attesta a 1.839.700, in aumento del 2% rispetto a inizio anno. Tale risultato è stato trainato dalla forte crescita di nuovi clienti, 62.900 acquisiti, l’11% in più rispetto allo scorso anno grazie al successo delle iniziative promozionali lanciate ad inizio 2024 e con il contributo di 8.300 clienti acquisiti tramite Selfy.