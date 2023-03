L’impero di Elon Musk: ecco tutte le sue società

Elon Musk, è uno dei volti più riconoscibili al mondo insieme all’attore americano, Dwayne Johnson-The Rock, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo e il campione del mondo con la sua Argentina, Lionel Messi, secondo il sito Bscholarly.

Oltre ad essere l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 187 miliardi di dollari, sorpassando recentemente il francese Bernard Arnault, Elon Musk è il ceo di ben cinque società, ciascuna all’avanguardia nel suo settore di appartenenza. Grazie al recente e tumultuoso acquisto di Twitter per l’incredibile cifra di 44 miliardi di dollari, l’eclettico miliardario si è aggiudicato le prime pagine dei giornali economico finanziari e non solo. Ma scopriamo insieme quali sono le sei società dell’impero di Elon Musk.

Twitter

Il miliardario sudafricano ha acquistato il social media per la somma stellare di 44 miliardi di dollari. Twitter ed Elon Musk hanno formalmente concluso l’accordo il 27 ottobre 2022.

L’accordo da 44 miliardi di dollari concluso in seguito ad una battaglia legale durata mesi tra la società di social media e Musk, che ha tentato di ritirarsi dall’accordo per affermazioni riguardanti il numero di account non autentici sull’app.

“Il motivo per cui ho acquisito Twitter è perché è importante per il futuro della civiltà avere una piazza digitale comune”, ha scritto Musk in una lettera agli inserzionisti di Twitter appena dopo la conclusione dell’operazione. Sotto la guida di Musk, Twitter ha iniziato un processo di costante riduzione del personale: l’organico è passato da circa 7.500 lavoratori agli attuali 2.000.

Il magnate della tecnologia ora deve dividere la sua attenzione tra cinque aziende che operano nel settore dei trasporti, la neuroscienza e i social media.

Tesla

Elon Musk è meglio conosciuto come co-fondatore e ceo di Tesla, fondata nel 2003. Da allora la casa automobilistica, produttrice di auto elettriche ha progettato sette modelli di veicoli elettrici, quattro dei quali sono attualmente in produzione e in vendita.

Il quartier generale di Tesla è stato recentemente trasferito da Palo Alto, California, ad Austin, Texas. La società ha quasi 100 mila dipendenti in tutto il mondo con un fatturato di circa 82 miliardi di dollari nel 2022.

Tesla è una delle sei società statunitensi che hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari. Si tratta di una capitalizzazione superiore ai suoi nove maggiori concorrenti messi insieme. Ma Tesla non è solo una società produttrice di auto elettriche. Nel 2016 la società guidata da Musk ha acquisito SolarCity, il principale fornitore statunitense di pannelli solari. Ad oggi Tesla vende quattro prodotti per lo stoccaggio e la generazione di energia solare: Powerwall, Powerpack, Megapack e Solar Roof.

SpaceX

SpaceX, società aerospaziale fondata da Musk nel lontano 2002. Secondo la biografia dell’azienda, Musk è co-fondatore e ceo di SpaceX, inoltre supervisiona lo sviluppo di veicoli spaziali e missili “per le missioni nell’orbita terrestre e verso altri pianeti”. La società di Musk ha sede a Hawthorne, California. Tuttavia, il sito di lancio dell’azienda di veicoli spaziali, noto come “Starbase”, si trova a Boca Chica in Texas.

Recentemente SpaceX è stata valutata a 140 miliardi di dollari, diventando così la seconda azienda privata più preziosa al mondo dopo la società madre di TikTok, Bytedance. A partire dal 2021, SpaceX conta quasi 10.000 dipendenti.

Ma non è tutto. SpaceX possiede anche Starlink, società che fornisce servizi internet via satellite a bassa orbita progettati per le aree rurali con rete inaffidabile. Attualmente il servizio di Starlink è disponibile anche in Italia. Il primo lotto di satelliti Starlink è stato lanciato nel 2019.

Neuralink

Avete mai sentito parlare di Neuralink, la società neurotecnologica la cui missione sembra un film di fantascienza? La startup di San Francisco co-fondata da Elon Musk e Max Hodak ha l’obiettivo di collegare il cervello umano ai computer. Musk è segnalato come ceo di Neuralink sul sito ufficiale di Tesla, ma il suo esatto ruolo nell’azienda privata non è chiaro. La società ha precedentemente affermato in documenti legali che il miliardario “non ha alcun ruolo esecutivo o dirigenziale in Neuralink”.

Il braccio destro di Musk, Jared Birchall, è stato indicato come amministratore delegato e cfo di Neuralink nel 2018.

Attraverso lo sviluppo di un chip cerebrale che Musk ha precedentemente descritto come un “FitBit nel tuo cranio”, Neuralink mira a trattare condizioni neurologiche che variano dalla paralisi alla depressione.

Il miliardario sudafricano ha co-fondato Neuralink per “aiutare le persone con lesioni cerebrali a breve termine e ridurre il rischio dell’intelligenza artificiale per l’umanità a lungo termine”, secondo si legge sul sito della società. Secondo i dati di LinkedIn, l’azienda ha 245 dipendenti ed è al 33 esimo posto su 50 nell’elenco delle “migliori startup” del 2021.

The Boring Company

Sembra che la lista di società fondate e guidate da Elon Musk non finisce mai, ma ci stiamo avvicinando al termine del nostro elenco. L’ultima che vorremo segnalarvi è The Boring Company. Si tratta di una startup di costruzione di tunnel lanciata nel 2016, con sede in Texas.

L’impresa di tunnel di Musk mira a risolvere il problema del traffico nelle principali città degli Stati Uniti. Uno dei suoi progetti futuri è un “Hyperloop”, che teoricamente consentirebbe ai passeggeri di viaggiare a 700 miglia all’ora e ripercorrere diverse tratte in poco tempo.