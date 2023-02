Elon Musk, il magnate sudafricano che ha fondato aziende come Tesla, Space X e Twitter, ha ripreso il titolo di uomo più ricco del mondo. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Musk valeva, alla chiusura di Wall Street, 187,1 miliardi di dollari, poco di più dei 185,3 miliardi di Bernard Arnault, il miliardario francese che si era avvicendato con Musk sul podio di uomo più ricco del mondo. La classifica dei miliardari di Forbes, invece, continua a mantenere il miliardario francese al primo posto.

Musk ha raggiunto questo traguardo dopo alcuni mesi difficili per Tesla, a seguito dell’acquisizione controversa di Twitter. Tuttavia, le azioni di Tesla sono salite del 100% dal minimo del 6 gennaio scorso, permettendo a Musk di tornare ad essere l’uomo più ricco del mondo.

All’inizio del 2023, Musk aveva “solo” 137 miliardi di dollari, dopo aver perso 200 miliardi nel 2022. L’acquisizione di Twitter e le preoccupazioni degli investitori sulla tenuta di Tesla avevano causato un certo scetticismo intorno al magnate sudafricano. Tuttavia, Musk ha recentemente ammesso che avrà bisogno di più tempo per stabilizzare il social network, forse fino alla fine dell’anno. Solo allora passerà il testimone a un nuovo amministratore delegato.

Nel frattempo, Musk ha adottato una serie di misure per far fronte alle difficoltà di Twitter, riducendo il personale e cercando modi per aumentare i ricavi. I titoli di Tesla hanno subito alti e bassi nei mesi scorsi, con gli azionisti preoccupati per un’ulteriore vendita di azioni da parte del patron. Nonostante ciò, Tesla ha chiuso il quarto trimestre con un balzo dell’utile del 59% a 3,7 miliardi di dollari e ricavi in aumento del 37% a 24,3 miliardi.