16 febbraio 2023. Milano, Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte. I protagonisti della consulenza finanziaria italiana si sono incontrati in un appuntamento esclusivo organizzato da Wall Street Italia il 16 febbraio 2023 e intitolato “Il valore della consulenza”:

Tommaso Corcos (AD di Fideuram ISPB);

Massimo Doris (AD di Banca Mediolanum);

Alessandro Foti (AD di Fineco Bank);

Paolo Martini (AD di Azimut Holding);

Gian Maria Mossa (AD di Banca Generali);

Paola Pietrafesa (AD di Allianz Bank FA).

Ci hanno raccontato come stanno interpretando questo difficile momento di mercato e come vivono il profondo cambiamento sociale, economico e finanziario dettato dai tempi che stiamo vivendo. E come sta cambiando il loro mondo, sia dal punto di vista delle competenze che da quello del ricambio generazionale interno alla categoria. Con loro:

Mauro Maria Marino, neo Presidente di OCF;

Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti;

Giovanni Sabatini, Direttore Generale di ABI;

Luigi Conte, Presidente di Anasf

Marco Deroma, Presidente di EFPA.

L’evento è stato costruito in collaborazione con BlackRock, Invesco, Pimco e Schroders. Guarda i video sui temi caldi discussi all’evento:

Hai partecipato all’evento? Hai suggerimenti, critiche, osservazioni? Scrivici le tue impressioni a [email protected]

Rivivi i momenti dell’evento “Il valore della consulenza”, sfoglia la fotogallery!