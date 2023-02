In occasione dell’evento “Il valore della consulenza”, organizzato il 16 febbraio 2023 da Wall Street Italia nella splendida cornice di Borsa Italiana, è intervenuto Giuliano D’Acunti, country head Italy, Invesco. D’Acunti ci ha spiegato il significato del Metaverso e come lo percepisce Invesco.

“Il Metaverso è la più grande rivoluzione tecnologica post mobile. Fino a ieri il mondo era computer-centrico, e domani? Domani saremo sempre connessi, ma non necessariamente da pc e smartphone, ma attraverso altri dispositivi come gli smart glasses, capaci di fare e postare foto, video e riprodurre musica.”

Inoltre Giuliano D’Acunti ha raccontato i numeri dell’industria del Metaverso, che secondo la società di ricerca Emergen Research al 2025 raggiungerà un valore di 1.500 miliardi di dollari. Sul palco, D’Acunti ha inoltre dichiarato “che tutti settori saranno coinvolti nell’industria del metaverso come per esempio l’industria dell’intrattenimento, delle auto ed in particolar modo la medicina che sta già beneficiando della tecnologia del metaverso”.

Qui potete vedere l’intero intervento di Giuliano D’Acunti di Invesco sul palco di Wall Street Italia.

