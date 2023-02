In occasione dell’evento “Il valore della consulenza” organizzato di Wall Street Italia a Borsa Italiana sono intervenuti Alessandro Foti, AD di FinecoBank e Massimo Doris, AD di Banca Mediolanum sui temi della regolamentazione europea relativa agli incentivi ai consulenti, il valore della consulenza per i risparmiatori ed il ricambio generazionale già in atto da qualche anno. In merito alle proposte europee sullo stop agli incentivi alla consulenza, Foti ha detto:

Inoltre, secondo Foti un impatto delle normative sul settore porterà ad una maggiore chiusura delle piattaforme. Non solo: secondo l’AD di FinecoBank, questo processo darà un ulteriore spinta ai fondi passivi ETF. Sul tema delle normative europee legate agli incentivi ai consulenti Massimo Doris, AD di Banca Mediolanum ha dichiarato:

“Io non sono a sfavore del sistema fee only, io sono per la libertà di mercato, quello che dovresti chiedermi, come avviene, è essere trasparente. Laddove sono state fatte queste normative con lo scopo di far pagare il cliente meno, il cliente non sta pagando meno. Addirittura secondo i dati di St James Place da quando è stata introdotta la RDR in Inghilterra la fee totale per i clienti è leggermente cresciuta. Quindi il cliente non va a pagare meno. Io ritengo che chi lavora con professionalità dando valore aggiunto e con qualità, continuerà a stare sul mercato e sarà ben remunerato per quello che fa. Detto ciò, anche noi come Fineco lavoriamo per prepararci per questo eventuale cambiamento.”