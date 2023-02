In occasione dell’evento “Il valore della consulenza”, organizzato il 16 febbraio 2023 da Wall Street Italia nella splendida cornice di Borsa Italiana, è intervenuto Adriano Nelli, executive vice president ed head of the global wealth management Italy di Pimco. Nelli ci ha spigato la sua prospettiva sul mercato obbligazionario con un intervento dal titolo “Bonds are back”.

Dopo un 2022 che è stato un annus horribilis per il mercato obbligazionario possiamo sperare in un percorso di recupero? Per rispondere alla domanda il top manager di Pimco cita la matematica del reddito fisso che chiama “la spinta di Archimede”.

“La prima fase del recupero delle obbligazioni è il naturale rimbalzo dei prezzi verso il valore di rimborso che è funzione ovviamente dell’orizzonte temporale che porta alla scadenza. Questo tema e la sorpresa inflazionistica dello scorso anno è stato un pochino digerito dal mercato negli ultimi mesi. I prezzi delle obbligazioni i cui emittenti possono onorare il rimborso del prestito tendono molto rapidamente in maniera proporzionale alla caduta a tornare al prezzo di rimborso. È proprio quello che abbiamo visto da ottobre ad oggi sui mercati obbligazionari. Gli investitori professionali si sono resi conto di avere l’opportunità di esporsi maggiormente a quel tipo di obbligazioni in grado di pagare gli interessi e rimborsare il capitale a scadenza anche se il loro prezzo mediamente si è molto allontanato da quel valore giuridico di 100”.

Nelli ha inoltre spiegato come si innesta il ruolo della consulenza finanziaria. “Dalla complessità dei mercati abbiamo la complessità dei prodotti e dall’altra parte la sfera dei bisogni. Ci sono tanti portafogli e tanti profili di rischio all’interno di ogni famiglia e per ciascuno di questi profili di rischio e per ciascun investitore si può realizzare una strategia di investimento”.

Su quali obbligazioni, dunque bisogna puntare? “Noi di Pimco crediamo che sia il momento giusto per tornare ad utilizzare le obbligazioni soprattutto quelle del nucleo centrale, i cosiddetti green bond, perché saranno un perfetto de-correllatore d’ora in avanti contro i picchi di volatilità degli attivi rischiosi. Proprio qui torna in gioco la diversificazione del portafoglio che accompagna ovviamente quel bellissimo percorso della consulenza finanziaria”.

Qui potete vedere l’intero intervento di Adriano Nelli di Pimco sul palco di Wall Street Italia.

Hai partecipato all’evento? Hai suggerimenti, critiche, osservazioni? Scrivici le tue impressioni a [email protected]

Rivivi i momenti dell’evento “Il Valore della Consulenza”, sfoglia la fotogallery.