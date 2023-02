Impegno, misurazione e azione. Sono queste le tre parole chiave con cui Giacomo Camisa, sales director – intermediary di Schroders, in occasione dell’evento “Il valore della consulenza”, organizzato il 16 febbraio 2023 da Wall Street Italia nell’affascinante cornice di Borsa Italiana, ha spiegato il significato di un trend importante come la sostenibilità per il gruppo e la propria strategia d’investimento.

“Parlarne tanto a volte non vuol dire abbastanza. La vera rivoluzione culturale è proprio questa. Dobbiamo essere noi stessi i primi a mettere la sostenibilità come prima parola negli incontri per gli investimenti. Anche perché se ci pensiamo come esseri umani siamo estremamente voraci di storie. Si si affianco a del profitto mettiamo delle storie che possono mostrare l’altra faccia della medaglia probabilmente avremo ottimi risultati ed investimenti”.

Camisa ha poi citato un caso concreto, in cui sostenibilità e profitto si sono uniti in una logica win-win per il pianeta e gli investitori. Il riferimento è stato al green bond di Eni, che ha avuto richieste per oltre 10 miliardi un mese fa in Italia ed è andato letteralmente a ruba. Questo dimostra come l’investitore finale sia sensibile a queste storie, il ricavo è solo parte della storia. L’industria deve cercare un profitto sostenibile e di qualità, perché la gestione attiva nei prossimi anni dovrà creare Alfa positivo dal punto di vista qualitativo.

Qui potete rivedere l’intero intervento di Giacomo Camisa, sales director – intermediary di Schroders, sul palco di Palazzo Mezzanotte.

