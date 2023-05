Il Giro d’Italia sbarca sul Metaverso

Il Giro d’Italia si appresta a vivere un’edizione rivoluzionaria, grazie alla partnership tra RCS Sport e VVITA, il brand italiano di riferimento nel mondo Web3. Nel segno della campagna “Nel Paese Delle Meravigli3”, la corsa rosa ha presentato le collezioni digitali che permettono di ricevere sempre un benefit e, in particolare, il Metagiro, uno spazio virtuale iper-realistico dedicato agli appassionati, progettato per espandere i confini dell’esperienza reale.

Le collezioni e i benefit

Le collezioni presenti all’interno di VVITA-collections permettono di acquisire i simboli che hanno fatto la storia del Giro d’Italia, ricreati in computer grafica 3D e resi unici e autentici dall’associazione alla blockchain. Tra i benefit rientrano la maglia rosa fisica e il pass per accedere all’ultima tappa di Roma e seguire i corridori a bordo dell’auto ufficiale dell’organizzazione.

Il Giro d’Italia sul Metaverso

Il Metagiro è uno spazio esplorabile in 3D, un borgo futuristico che proietta gli utenti in una dimensione al di là del tempo e dello spazio. All’interno, una serie di aree tematiche in continua evoluzione offrirà ai fan del Giro una serie di esperienze immersive non solo durante i 21 giorni della corsa ma per tutto l’anno.

Il nuovo spazio virtuale non ha precedenti nel mondo delle competizioni ciclistiche e vuole dare un’esperienza ancora più coinvolgente ai tifosi. Sarà possibile visitarlo da qualsiasi dispositivo mobile per avere informazioni sulle tappe e scoprire le straordinarie riproduzioni in 3D del trofeo senza fine, della maglia rosa e delle altre maglie simbolo.

Il Metagiro si svilupperà nel tempo, con nuove funzioni e aree tematiche che verranno sbloccate trasformandolo in un vero e proprio Metaverso in grado di offrire esperienze sempre più interattive e appassionanti. Sarà possibile creare avatar personalizzati, rivedere i momenti epici, entrare nella Hall of Fame dei campioni che hanno fatto la storia del Giro, effettuare acquisti e sfruttare gli elementi della gamification per acquisire benefit unici legati alla corsa rosa.

La Corsa Rosa si prepara a vivere una nuova dimensione, un mondo immersivo e coinvolgente, dove la storia e la tradizione del Giro d’Italia si fondono con l’innovazione tecnologica del Web3.