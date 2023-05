Giro d’Italia 2023, a quanto ammonta il montepremi?

Il Giro d’Italia 2023 parte oggi dall’Abruzzo con la prima frazione a cronometro quasi interamente sulla Ciclovia dei Trabocchi. La corsa rosa vedrà 176 partecipanti dei 22 team in gara battagliare lungo le 21 tappe, fino al traguardo finale di Roma il 28 maggio 2023. Quanto vale il montepremi del Giro d’Italia 2023? Ecco una panoramica.

Classifica dei montepremi del Giro d’Italia

Il montepremi del Giro d’Italia 2023 è di 1,5 milioni di euro. Il vincitore della maglia rosa guadagnerà circa 265 mila euro (compresi i 150 mila del premio speciale). La classifica generale del Giro d’Italia prevede premi fino al ventesimo posto:

Primo : 115.668 euro + 150.00 euro (premio speciale). Totale: 265.668 euro.

: 115.668 euro + 150.00 euro (premio speciale). Totale: 265.668 euro. Secondo : 58.412 + 75.000 euro (premio speciale).

: 58.412 + 75.000 euro (premio speciale). Terzo : 28.801 + 40.000 euro (premio speciale).

: 28.801 + 40.000 euro (premio speciale). Quarto : 14.516 + 7.000 euro (premio speciale).

: 14.516 + 7.000 euro (premio speciale). Quinto : 11.654 + 6.500 euro (premio speciale).

: 11.654 + 6.500 euro (premio speciale). Sesto e settimo : 8.588 euro + 5.000 euro (premio speciale).

: 8.588 euro + 5.000 euro (premio speciale). Ottavo e nono : 5.725 euro + 5.000 euro (premio speciale).

: 5.725 euro + 5.000 euro (premio speciale). Decimo posto : 2.863 euro + 5.000 euro (premio speciale).

: 2.863 euro + 5.000 euro (premio speciale). Dall’undicesimo al ventesimo posto: 2.863 euro.

Montepremi di tappa

Per quanto riguarda i premi di tappa, la vittoria di una tappa al Giro d’Italia vale 11.010 euro. I premi per la posizione saranno i seguenti:

11.010 euro per il primo classificato 5.508 euro per il secondo classificato 2.753 euro per il terzo classificato 1.377 euro per il quarto classificato 1.102 euro per il quinto classificato 826 euro per il sesto e settimo classificato 551 euro per l’ottavo e il nono classificato 276 euro dal decimo al ventesimo classificato.

Premi per le maglie

Inoltre, ci sono anche premi giornalieri per le maglie del Giro d’Italia. La maglia rosa guadagnerà 2.000 euro al giorno, la maglia ciclamino, la maglia azzurra e la maglia bianca guadagneranno 750 euro al giorno. La classifica a squadre riceverà 500 euro al giorno, mentre il traguardo volante e il combattivo di giornata guadagneranno rispettivamente 500 euro e 300 euro al giorno. Infine, il premio fuga di giornata prevede un premio di 100 euro al giorno.

La classifica speciale Giro d’Italia

Le classifiche speciali del Giro d’Italia premiano i corridori che si distinguono in particolari aspetti della corsa, come la scalata delle montagne o la velocità nei traguardi volanti. I premi per queste classifiche speciali sono importanti, in quanto rappresentano una parte significativa del montepremi totale del Giro d’Italia.

La classifica a punti premia il corridore più regolare della corsa, ovvero colui che ha accumulato il maggior numero di punti durante le tappe. Ogni volta che si raggiunge un traguardo volante o un traguardo di arrivo, i primi corridori a tagliare il traguardo guadagnano un determinato numero di punti, in base all’ordine di arrivo. Il vincitore della classifica a punti riceverà un premio di 10.000 euro.

La classifica giovani premia il miglior corridore di età inferiore ai 25 anni. Il premio per il vincitore di questa classifica è di 10.000 euro.

La classifica scalatori premia il miglior corridore nelle salite più impegnative della corsa. Ogni volta che si raggiunge un GPM (Gran Premio della Montagna), i primi corridori a passare guadagnano un determinato numero di punti, in base all’ordine di arrivo. Il vincitore della classifica scalatori riceverà un premio di 5.000 euro.

La classifica a squadre premia la squadra che ha fatto meglio complessivamente durante le tappe. Il premio per il vincitore di questa classifica è di 5.000 euro.

Il premio fair play viene assegnato al corridore che ha dimostrato il miglior comportamento durante la corsa. Il vincitore del premio fair play riceverà un premio di 5.000 euro.

La classifica fughe premia il corridore che ha passato più tempo in fuga durante la corsa. Ogni volta che un gruppo di corridori riesce a staccarsi dal resto del gruppo, viene creata una fuga. Il vincitore della classifica fughe riceverà un premio di 4.800 euro.

Infine, il premio supercombattivo viene assegnato al corridore che ha dimostrato il maggior spirito combattivo durante la corsa. Il vincitore riceverà un premio di 4.000 euro.