Con Crypto Smart Market lo shopping si paga con le criptovalute

Complici i rialzi messi a segno sui mercati finanziari, il Bitcoin e le principali criptovalute sono sempre più conosciute e diffuse tra gli italiani. Ora il loro utilizzo è destinato a crescere anche nella vita di tutti i giorni, alla stregua delle monete tradizionali, grazie alla possibilità di effettuare acquisti nell’economia reale attraverso Crypto Smart Market, il primo metodo di pagamento peer-to-peer in valute digitali.

La tecnologia ha favorito la velocità nei rapporti personali e nello scambio di beni e servizi. Pertanto il mondo finanziario e dei pagamenti deve adeguarsi per consolidare queste tendenze anche per venire incontro alle esigenze delle generazioni più giovani abituate ad effettuare acquisti online e pagamenti digitali.

Crypto Smart Market, come usare le cripto per i pagamenti

Ma come è possibile effettuare acquisti utilizzando le criptovalute? Attraverso delle Gift Card, Crypto Smart consente di comprare, vendere e detenere le principali criptovalute e asset digitali in massima sicurezza e trasparenza.

Si tratta di un servizio adatto anche a non addetti ai lavori e in generale a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle valute digitali per la prima volta. Vediamolo nel dettaglio. Collegandosi al sito www.cryptosmart.it nella sezione Market è possibile acquistare le Gift Card di alcuni dei migliori marchi della grande distribuzione italiana, dall’elettronica all’abbigliamento, come Nike, Q8, Tamoil, Trenitalia, Ikea, Zalando, Unieuro, senza alcuna intermediazione. Dopo essersi registrato, l’utente può acquistare una o più card utilizzando proprio il Bitcoin e le criptovalute e indicare la persona che la utilizzerà. Finalizzato l’acquisto della card, il destinatario riceverà un SMS con un PIN che dovrà essere presentato al momento dell’acquisto, sia nei negozi fisici sia sui siti di e-commerce.

Quello ideato da Crypto Smart Market è un nuovo metodo di pagamento che consentirà di migliorare la percezione dei consumatori sulle criptovalute, accrescendo via via il livello di fiducia e credibilità. Non si tratta di un caso isolato visto che anche le principali banche centrali sono al lavoro per lanciare delle proprie valute digitali, alternative a quelle fisiche già in circolazione, contribuendo così alla diffusione di questi strumenti di pagamento.

“L’utilizzo di monete virtuali può essere considerato uno degli strumenti che faciliteranno la crescita dell’e-commerce – ha affermato Alessandro Frizzoni, Fondatore di Crypto Smart -. Infatti la rivoluzione digitale consiste principalmente nello sviluppo di meccanismi disintermediati tra i quali sono annoverati anche i pagamenti con moneta virtuale poiché avvengono in modalità peer to peer e decentralizzata, senza l’intervento degli istituti di credito. Con l’avvento di internet abbiamo assistito alla diffusione di Skype e Messenger nonché di piattaforme video come YouTube e Netflix: il prossimo passo sarà l’affermazione dei pagamenti peer-to-peer che completa di fatto la rivoluzione digitale di Internet”.

Crypto Smart Market è stata realizzata da Crypto Smart, exchange company italiana fondata dagli imprenditori umbri Alessandro Frizzoni, Alessandro Ronchi, Claudio Baldassarri, Massimo Zamporlini e Alice Ubaldi. L’innovativa applicazione rappresenta una novità assoluta nel panorama europeo delle criptovalute: per la prima volta in Italia, infatti, le criptovalute potranno essere utilizzate nell’economia reale.